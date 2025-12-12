Geely inaugura in Cina nuovo Safety Centre. È il più grande centro collaudo veicoli al mondo

Geely Auto Group ha inaugurato a Ningbo, in Cina, il nuovo Safety Centre, attualmente il più grande e avanzato centro di collaudo per la sicurezza automobilistica al mondo. La struttura si estende su una superficie di 45.000 metri quadri e ha previsto un investimento iniziale superiore a 2 miliardi di yuan, ovvero oltre 240 milioni di euro, consentendo a Geely di accelerare il processo d’innovazione nelle tecnologie per la sicurezza e di innalzare ulteriormente gli standard globali del settore. Il Geely Safety Centre copre l’intero spettro dei test di sicurezza riconosciuti a livello internazionale (crash test ad alta velocità, protezione dei pedoni, simulazioni di sicurezza attiva, sicurezza delle batterie e dei nuovi sistemi di propulsione, test di cybersecurity e valutazioni sulla salute). Andando oltre i tradizionali test di sicurezza per veicolo e occupanti, il centro è stato progettato per supportare il concetto Geely di “sicurezza integrata”, pensato per l’era dei veicoli intelligenti.

Il centro rafforza inoltre la collaborazione con istituzioni quali il China Automotive Technology and Research Center (Catarc) e l’Università Tsinghua, che prevede la pubblicazione congiunta di un White Paper sulla sicurezza. Negli ultimi dieci anni, Geely ha investito oltre 250 miliardi di yuan (oltre 30 miliardi di euro) in ricerca e sviluppo, ponendo la sicurezza al centro della propria strategia. "La sicurezza è sempre stata la massima priorità di Geely Auto Group negli ultimi 30 anni. Abbiamo costantemente mirato a superare gli standard nazionali e regionali per stabilire nuovi parametri di riferimento in materia di sicurezza, a beneficio dell’intero settore e dei consumatori a livello globale", ha detto Jerry Gan, Ceo di Geely Auto Group, sottolineando che "con il nuovo Geely Safety Centre, apriamo un nuovo capitolo per la sicurezza nell’era dei veicoli intelligenti".