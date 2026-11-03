Geely, la E2 sbarca in Italia. Disponibile in tre versioni con due motori e due pacchi batteria

La Geely E2 debutta sul mercato italiano, la vettura cinese, in base a quanto dichiarato dal costruttore, ha raggiunto un importante traguardo commerciale: a due anni dal lancio, ha superato il milione di unità vendute a livello globale. Un risultato che si aggiunge a quello del 2025, anno in cui, con 465.775 unità vendute, secondo i dati IHS Markit, è risultata l'automobile più venduta al mondo nei segmenti A e B e la più venduta in Cina sull'insieme dei segmenti di mercato. Questo modello di successo sarà distribuito nel nostro paese attraverso Jameel Motors Italy ed ha una gamma che annovera tre allestimenti denominati, rispettivamente, Pro, Max e Ultra.

Nello specifico, la versione Pro presenta un motore elettrico da 82 CV e una batteria LFP da 35,35 kWh, che promette fino a 252 km di autonomia nel ciclo WLTP. Le versioni Max e Ultra, invece, sono spinte da un propulsore elettrico in grado di erogare 116 CV alimentato da una batteria da 47,14 kWh per un'autonomia dichiarata che può arrivare fino a 345 km nel ciclo WLTP. Grazie ad una potenza di ricarica in corrente continua che può raggiungere gli 80 kW, la Geely E2 può passare dal 30 all'80% della carica in circa 25 minuti.

Questo vettura compatta, che ha ottenuto di recente le cinque stelle Euro NCAP, è in grado di ospitare 5 persone nel suo abitacolo, offre un bagaglio da 375 litri, a cui si sommano i 70 litri del vano anteriore, beneficia delle sospensioni posteriori multilink e del transparent chassis, che offre la visione dell'area sottostante il veicolo. Il listino per il mercato italiano parte da 20.900 euro.