Geely presenta il super ibrido NordThor EM-i: solo 2,62 litri per 100 km

Progettata per stabilire nuovi standard in termini di efficienza energetica e guida intelligente la nuova piattaforma super ibrida NordThor EM-i di Geely potrebbe accompagnare una importante svolta nel futuro scenario della elettrificazione. Questo non solo nella produzione dei tanti brand (da Volvo a smart, da Polestar a Lotus, da Lynk&Co a Proton e agli stessi modelli marchiati Geely) che fanno capo al colosso cinese Geely Auto, ma anche in quella del Gruppo Renault (partner in Horse) e clienti terzi. Il sistema ibrido NordThor di ultima generazione comprende ora - sottolinea l'azienda - la già nota piattaforma EM-P destinata a modelli ad alte prestazioni (già presente nella Lynk & Co 07 e 08) e l'inedita EM-i, che è stata ottimizzata «per una guida urbana più fluida con un'eccezionale economia di carburante».

Prevista per un imminente debutto nella Geely Galaxy Starship 7 la nuova architettura super ibrida NordThor EM-i unisce innovazioni rivoluzionarie in tutto il suo sistema propulsivo, a partire dal motore a quattro cilindri BHE15 che era stato presentato nel 2022 come soluzione per modelli ICE, Hev, Phev e Bev con range extender. Questa unità raggiunge un'efficienza termica del 46,5%, ben oltre dunque al 40% che è la media nell'ambito dei motori benzina. Nei test di guida reale - evidenzia Geely - i modelli dotati del sistema EM-i hanno raggiunto un'autonomia massima di quasi 2.400 km con un consumo di carburante di soli 2,62 litri ogni 100 km. Per ciò che riguarda la sezione elettrica, l'architettura NordThor EM-i utilizza il sistema di propulsione E-DHT 11-in-1 di Geely, che integra componenti per un sistema più leggero (-13,5% il peso) e compatto che aumenta l'efficienza.

Questo motore elettrico funziona con un'efficienza di picco del 98,02%, con un'efficienza di azionamento totale del 92,5%, valori che sono definiti dall'azienda «impressionanti». La configurazione con due motori elettrico P1 + P3 prevede un sistema di controllo specifico, un modulo boost SiC e una efficiente suite di controllo della trazione e della gestione termica robusta. In particolare l'uso della tecnologia boost al carburo di silicio (SiC) consente una regolazione multi-tensione ottimale e l'impiego di un motore da 160 kW (218 Cv). Abbinato alla batteria Geely Aegis dedicata ai veicoli elettrici ibridi plug-in, il sistema permette una guida fluida anche con bassi livelli di carica.

L'EM-i introduce anche la tecnologia di ridondanza di sicurezza, in cui ogni componente di potenza (motore, motore P1 e motore P3) funge da backup, assicurando che il veicolo rimanga operativo anche se una parte si guasta. Inoltre NordThor EM-i sfrutta l'intelligenza artificiale attraverso la rete spazio-terra-Cloud di Geely che - attraverso algoritmi avanzati - consente una gestione intelligente dell'energia, del controllo della dinamica e della diagnostica.