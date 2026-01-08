Geely protagonista al CES 2026 con Lynk & Co. Al centro dell’innovazione tra AI e guida autonoma avanzata

Lynk & Co conferma il proprio ruolo all'interno dell'ecosistema globale di Geely Auto Group in occasione del Ces 2026 di Las Vegas, dove il Gruppo presenta nuovi sviluppi nelle tecnologie per i veicoli intelligenti di prossima generazione. I modelli Lynk & Co sono impiegati a supporto della presenza di Geely alla manifestazione. Al Ces, Geely Auto Group introduce due innovazioni strategiche come Full-Domain AI 2.0, la nuova architettura di intelligenza artificiale unificata, oltre a G-Asd, il sistema di guida intelligente di nuova generazione pensato per accelerare lo sviluppo della guida autonoma avanzata.

Full-Domain AI 2.0 si basa su un 'super cervello AI' centrale che consente la collaborazione in tempo reale tra i diversi domini del veicolo, dalla cabina di guida al telaio, fino ai sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida. G-Asd combina invece intelligenza artificiale avanzata, dati di guida reali su larga scala e hardware di calcolo e rilevamento ad alte prestazioni. «La presenza di Geely al Ces dimostra l'ampiezza e l'ambizione della strategia di innovazione del Gruppo - ha dichiarato David Green, vp of strategy, product & offer di Lynk & Co International - e come parte di questo ecosistema globale, Lynk & Co beneficia direttamente delle tecnologie sviluppate dal Gruppo, rafforzando la capacità di offrire ai clienti europei esperienze di guida sempre più intelligenti e sicure».