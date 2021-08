General Motors avvia servizio di ricarica Ultium Charge 360. Al lavoro con controllata BrightDrop per la transizione flotte

DETROIT - General Motors, assieme a BrightDrop - nuova azienda interamente controllata da GM che opera nell’ambito delle consegne e della logistica in visione di un futuro completamente elettrico - ha annunciato la nascita del servizio di ricarica Ultium Charge 360. Si tratta di un servizio a 360 gradi progettato per aiutare le flotte a passare all’ elettrico senza soluzione di continuità rispetto alla situazione attuale, sfruttando gli strumenti e le strutture Integrate in OnStar Vehicle Insights e la nuova piattaforma BrightDrop. L’approccio olistico alla ricarica di Ultium Charge 360 contribuirà a superare la la ricarica domestica e fornirà ai conducenti l’accesso a più di 60.000 colonnine pubbliche per ricaricare durante il viaggio.

A questo riguardo GM sta lavorando con i quattro fornitori di infrastrutture eTransEnergy (società Duke Energy); EVgo;; In-Charge Energy e Schneider Electric. GM sta inoltre ampliando le relazioni commerciali esistenti con Qmerit per la ricarica domestica e con EVgo per la ricarica pubblica. “Le flotte avranno un impatto significativo sulla transizione ai veicoli elettrici - ha detto Ed Peper, vicepresidente per gli Stati Uniti di GM Fleet - ed espandendo Ultium Charge 360 puntiamo a far diventare GM significativo leader di settore per promuovere l’adozione di veicoli elettrici su larga scala e accelerare l’obiettivo di raggiungere un milione di vendite di Bev a livello globale entro il 2025 “.