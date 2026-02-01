Genesis, assalto al premium. Il marchio di lusso di Hyundai sbarca in Italia: qualità, tecnologia e cura maniacale per i dettagli

MILANO - In Corea si usa il termine “Son-nim” per indicare il corretto modo per accogliere un ospite di riguardo. Tradizione che, con i dovuti distinguo, è molto affine alla nostra cultura. Infatti quest’anno spetta proprio all’Italia aprire le porte a Genesis, il marchio premium del gruppo Hyundai. Già presente nel Vecchio Continente dal 2021 in Germania, Svizzera e Regno Unito con ottimi riscontri, il brand nato a Seoul in poco più di dieci anni di vita è riuscito a farsi largo in un settore estremamente competitivo. A parlare sono senz’altro i numeri che vedono Genesis stabilmente tra i primi dieci marchi premium a livello globale, forte delle oltre 1,5 milioni di auto vendute in più di 20 mercati. Ma in un settore in continua evoluzione, dove la cura nei dettagli, la qualità e l’efficienza sono ormai un caposaldo, bisogna avere la capacità di distinguersi. Ed è per questo che in Genesis hanno coniato il termine “Disruption, Refined” ovvero la volontà di rimettere in discussione ciò che viene dato per scontato rompendo gli schemi in un segmento che, forse, sta diventando troppo statico.



Si cerca quindi di guardare le cose da una nuova prospettiva mettendo sempre al centro dell’attenzione le persone. Ed è qui che entra in gioco il linguaggio stilistico “Athletic-Elegance” che, se all’apparenza può sembrare quasi un ossimoro, grazie al design riesce a fondere le forme pulite ed essenziali con l’eleganza di un gesto atletico e dinamico. Infine il già citato “Son-nim” che si apprezza quando guidatore e passeggeri salgono a bordo delle Genesis. Qui la cura nel dettaglio diventa quasi maniacale, con pellami e tessuti scelti con attenzione, oltre alla perfetta armonizzazione con la parte tecnologica per accompagnare l’esperienza di viaggio in modo naturale e confortevole. Come il Mugunghwa, il fiore d’ibisco simbolo della Corea del Sud che rappresenta la perseveranza e la vitalità del popolo asiatico, anche Genesis sboccerà nel nostro Paese in primavera con una gamma totalmente elettrica e composta da tra modelli.

La porta d’ingresso sarà rappresentata dalla GV60, un C-Suv lungo 4,54 metri che si distingue per un design d’impatto e un abitacolo decisamente spazioso. Numerose le soluzioni tecnologiche, come il riconoscimento facciale e l’autenticazione tramite impronta digitale, o l’architettura da 800 Volt che consente in 19 minuti di ricaricare dal 10 all’80% la batteria da 84 kWh. Ampia anche la scelta di motorizzazioni che parte dalla trazione posteriore da 229 cv, che consente fino a 561 km di autonomia, passando alla versione con doppio motore da 318 cv, fino ad arrivare alla variante Performance che, sempre grazie alla trazione integrale, arriva fino a 490 cv con la funzione Boost.

Inoltre nel corso dell’anno arriverà anche la GV60 Magma, la variante da 650 cv sviluppata assieme alla squadra che correrà quest’anno nel Mondiale Endurance. Salendo troviamo la Electrified GV70, un D-Suv da 4,72 metri che offre stile e versatilità. Grazie al doppio motore, uno su ciascun asse, è in grado di erogare 490 cv e 700 Nm di coppia garantendo uno 0-100 km/h in 4,4 secondi. Ricca la dotazione come le sospensioni e il differenziale a controllo elettronico, ma a spiccare è soprattutto l’E-Terrain Mode che sfrutta l’intelligenza artificiale per riconoscere il fondo stradale e adattare di conseguenza la modalità di guida.

Anche la GV70 può contare sulla batteria da 84 kWh che assicura un’autonomia fino a 479 km. Al vertice troviamo la Electrified G80, l’ammiraglia che con i suoi 5,14 metri di lunghezza rappresenta appieno l’interpretazione del lusso di Genesis. La doppia motorizzazione offre 370 cv e la trazione integrale che, abbinata alle quattro ruote sterzanti, garantisce prestazioni fluide e un’elevata agilità. L’abitacolo, ampio e spazioso, offre un comfort di marcia e una perfetta insonorizzazione grazie al sistema di cancellazione del rumore attivo.

Come per le altre vetture, non manca il display panoramico da 27” che integra tutte le funzioni dell’infotainment. Mentre la batteria da 94,5 kWh consente un’autonomia fino a 570 km. Altro aspetto cruciale riguarderà la rete vendita e post vendita. Spetterà a Roma e Padova fare da apripista con i primi due showroom che verranno inaugurati nella prossima primavera. Entro fine anno seguiranno anche Milano e Brescia, ma l’obiettivo è di arrivare a 30 punti vendita entro il 2028 andando a coprire circa l’80% del territorio nazionale. Ugualmente anche il servizio assistenza sarà capillare e degno di un brand premium. Almeno nel breve periodo l’obiettivo non saranno i volumi di vendita ma creare una solida reputazione del marchio, e questo lo si potrà ottenere solamente con la piena soddisfazione dei clienti. Inoltre, guardando al futuro, Genesis ha già confermato che tra due anni la gamma sarà ulteriormente ampliata con nuovi modelli e motorizzazioni ibride.