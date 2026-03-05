Genesis, il concept X Gran Equator debutta in Europa. Svelato al Car Design Event di Monaco tra eleganza e off-road

Genesis ha scelto il Car Design Event di Monaco per il debutto europeo della X Gran Equator Concept, concept car che interpreta il posizionamento premium del marchio unendo eleganza e capacità off-road. Presentata negli spazi di Motorworld Munich durante l'appuntamento internazionale dedicato al design automobilistico, la concept rappresenta il primo adventure concept della casa coreana e propone una visione che combina comfort su strada e attitudine all'esplorazione.

La X Gran Equator Concept reinterpreta la filosofia stilistica 'Athletic Elegance' di Genesis attraverso una chiave più avventurosa, ispirata al mondo dell'overlanding. Il nome richiama Equator, considerato uno dei più celebri esemplari di cavallo arabo, simbolo di potenza, agilità e resistenza. Dal punto di vista del design, il concept si distingue per un approccio minimalista caratterizzato da superfici pulite e proporzioni marcate. Il lungo cofano, l'abitacolo arretrato e i passaruota pronunciati contribuiscono a definire una silhouette muscolosa, mentre i cerchi da 24 pollici sottolineano la vocazione off-road del modello. All'interno, l'abitacolo combina elementi analogici e digitali. Al centro della plancia trova spazio un display composto da quattro quadranti circolari ispirati agli strumenti delle macchine fotografiche vintage.

L'architettura lineare del cruscotto privilegia la concentrazione del conducente, mentre sedili anteriori girevoli e soluzioni modulari puntano a migliorare comfort e versatilità. La X Gran Equator Concept era stata presentata per la prima volta al New York International Auto Show 2025 e ha recentemente ottenuto un riconoscimento ai Red Dot Design Award nella categoria Design Concept.