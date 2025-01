Genesis ha consegnato la GV80 “desert edition” a Jacky Ickx per i suoi ottanta anni

Genesis ha consegnato a Jacky Ickx, per il suo ottantesimo compleanno, il primo gennaio 2025, una GV80 desert edition, come si apprende dalla pagina Instagram di Genesis Europe. Si tratta di una vettura che sarebbe in grado di sfidare le insidie dell'attuale rally Dakar, come si evince dalle modifiche. Infatti, il Suv premium, al di là delle consuete finiture esterne particolarmente curate e delle cromature del caso, offre un assetto rialzato, degli pneumatici specifici, un portapacchi capiente, e delle luci a LED aggiuntive, con quelle sul tetto particolarmente sviluppate, in modo da illuminare anche le notti nel deserto.

Il pilota belga, che ha militato anche in F1, dove ha colto 8 vittorie, specialista della 24 Ore di Le Mans, con 6 successi maturati negli anni, ha trionfato anche nella Parigi-Dakar del 1983. Per cui, non è un caso che la vettura gli sia stata affidata prima della partenza della maratona desertica attualmente in corso. Lo stesso Ickx ha firmato la copertura del motore con un disegno corredato con tanto di palme, prima di prendere possesso dell'auto.