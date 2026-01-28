Genesis Jet On Wheels, il concept che rivoluziona il concetto di mpv. Svela il mutamento nel linguaggio stilistico del brad premium

Luc Donckerwolke, il responsabile del design di Hyundai e di Genesis aveva già lasciato intendere che tra gli obiettivi del brand premiun del Gruppo poteva esserci un forte mutamento nel linguaggio stilistico e nello stesso posizionamento dei diversi modelli. Concept come il grande suv Neolun e il più recente X Gran Equator avevano mostrato quale direzione avrebbe potuto prendere una nuova gamma 'luxury' di suv elettrici o ibridi. Ma ora, con l'avveniristico studio Jet On Wheels Donckerwolke (che non dimentichiamo ha firmato da 1998 al 2005 il design delle Lamborghini) si spinge oltre e ipotizza una futuribile evoluzione del concetto di mpv di lusso. Niente salotto viaggiante costruito però sulla base di un furgone per le merci, ma con Jet On Wheels una declinazione stradale delle forme e delle qualità (viaggi veloci nel massimo confort) di un jet executive, con quattro o meglio due posti.

Come commenta il magazine Carscoops che ha pubblicato il rendering dell'avveniristico mpv, Spiccano la linea filante, il parabrezza molto inclinato e le enormi ruote che fanno sembrare bassa la fiancata che ha invece proporzioni da suv. Questo schizzo ufficiale - ribadisce Carscoops - evidenzia che la silhouette si attiene alle proporzioni di un monovolume, con un posteriore (spiega chi lo ha visto) caratterizzato da una sezione scolpita, prevalentemente in vetro, «che sembra uscita direttamente da un film di fantascienza». Lo stesso Donckerwolke, in una intervista pubblicata dalla rivista specializzata Auto&Design, ha detto di avere completato questo studio «perché in Genesis sappiamo tutti che prima o poi potremmo realizzare un vero mpv. Siamo abituati ad affrontare categorie e architetture diverse e quindi ci è sembrato perfettamente naturale occuparci di questa tipologia di veicolo». Ma che per ii momento «resta detto le quinte, nella nostra cucina».