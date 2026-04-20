​Genesis protagonista alla Milano Design Week con Larusmiani. L'Hypercar GMR-001 esposta a via Montenapoleone

In occasione della Milano Design Week, in programma fino al 26 aprile, Genesis, marchio di lusso del gruppo Hyundai, ha annunciato la collaborazione con Larusmiani, storico marchio milanese riconosciuto per l'eccellenza nell'abbigliamento da uomo. Fino al 30 aprile, la Genesis GMR-001 Hypercar sarà esposta nella boutique Larusmiani di via Montenapoleone, all'interno di The Automotive Gallery, spazio dedicato alla passione per il mondo automobilistico e alle vetture più esclusive.

Centrale all'interno dell'installazione sarà appunto la GMR-001 Hypercar, vettura in grado di tradurre la filosofia stilistica in una pura espressione prestazionale, in cui precisione aerodinamica e linee scultoree si combinano in un equilibrio tra eleganza e carattere. La kermesse milanese sarà inoltre l'occasione per presentare, in boutique e online, la capsule collection Genesis x Larusmiani, composta da capi di abbigliamento e accessori lifestyle. Con il lancio fissato per la primavera, i primi showroom Genesis apriranno a Roma e Padova e la gamma per l'Italia comprenderà tre modelli: GV60, C-suv compatto e sportivo dalla forte personalità stilistica; Electrified GV70, D-suv spazioso; ed Electrified G80, la berlina di rappresentanza.