Genesis X Gran Berlinetta Concept, dove reale e virtuale si fondono. Aerodinamica evoluta e un powertrain ibrido da 1.086 cv

Genesis X Gran Berlinetta Concept porta nel mondo reale la visione sportiva del marchio coreano, nata nell'ambito del progetto Vision Gran Turismo. Presentata come modello fisico a grandezza naturale nel 2023 e disponibile dal 2024 in Gran Turismo 7, la concept ha debuttato in movimento sul circuito di Mount Panorama, a Bathurst, nel gennaio 2025, con Jacky Ickx alla guida. La vettura interpreta la filosofia di design 'Athletic Elegance' attraverso proporzioni da gran turismo ad alte prestazioni, con abitacolo arretrato, frontale allungato e una configurazione orientata al motorsport. L'aerodinamica è parte integrante del progetto, con spoiler ed elementi laterali che contribuiscono a raggiungere un coefficiente di resistenza di 0,34. Il powertrain ibrido da competizione sviluppa complessivamente 1.086 CV e 1.336 Nm di coppia.

Il sistema abbina un motore V6 Lambda II anteriore-centrale, capace di raggiungere i 10.000 giri/min, alla tecnologia Genesis E-SC e a un motore elettrico Yasa E. «X Gran Berlinetta Concept - ha commentato Charles Fuster, brand director di Genesis in Italia - dimostra come il design possa ampliare l'esperienza automobilistica, coinvolgendo anche chi vive la propria passione attraverso il gaming». Il progetto si inserisce nel percorso di espansione di Genesis in Italia, avviato nel 2026 con l'apertura del primo showroom a Padova.

A settembre è prevista l'inaugurazione del nuovo spazio retail di Roma. La gamma italiana comprende GV60, Electrified GV70 ed Electrified G80. Per l'autunno è atteso anche il GV60 Magma, primo modello Genesis ad alte prestazioni.