Genesis X Skorpio Concept: lo “scorpione” inarrestabile da 1.115 cavalli. Combina prestazioni e un linguaggio stilistico

Genesis alza l'asticella e porta la propria filosofia di design in un territorio finora inesplorato: quello dell'off-road estremo. Con la X Skorpio Concept, il marchio premium coreano ha presentato il suo primo veicolo pensato specificamente per affrontare i terreni più ostili, e il risultato non è passato inosservato: il concept si è appena aggiudicato il Red Dot Design Award 2026 nella categoria Cars and Motorcycles – Concept Cars, uno dei riconoscimenti più prestigiosi a livello internazionale nel campo del design.

Un nome, un'ispirazione -La vettura era stata svelata a gennaio 2026 in una cornice tanto scenografica quanto coerente con la sua missione: il deserto del Rub' al Khali, negli Emirati Arabi Uniti. Non è un caso nemmeno il nome scelto: X Skorpio richiama lo scorpione nero, animale simbolo di resistenza e capacità di adattamento agli ambienti più difficili. Questo riferimento non resta a livello di suggestione, ma si traduce concretamente nelle forme della carrozzeria. Le linee scolpite e tese comunicano tensione e movimento, mentre l'assetto della vettura, pronto a scattare, ricorda la postura difensiva dello scorpione con la coda alzata. Anche i pannelli protettivi segmentati, distribuiti lungo il corpo vettura, evocano la struttura di un esoscheletro: oltre all'effetto visivo, questa soluzione ha un vantaggio pratico, perché consente di sostituire i singoli pannelli in caso di danni, senza dover intervenire sull'intera carrozzeria. A completare il profilo, una sottile presa d'aria sul tetto rafforza il senso di forza e dinamismo dell'insieme.

L'Athletic Elegance si fa radicale - Nonostante la configurazione estrema, X Skorpio Concept resta immediatamente riconoscibile come una Genesis. La firma luminosa Two Lines, presente sia sui gruppi ottici anteriori che posteriori, garantisce continuità visiva con il resto della gamma e dona al mezzo una presenza sicura. Interessante anche la finitura scura della carrozzeria, che cambia aspetto a seconda della luce ambientale, giocando sul contrasto tra superfici opache e lucide.

Sotto la scocca: numeri da fuoristrada estremo -Il linguaggio stilistico aggressivo trova piena corrispondenza nella scheda tecnica. Il cuore della X Skorpio Concept è un motore V8 capace di erogare 1.115 CV e 1.152 Nm di coppia, abbinato a cerchi beadlock da 18 pollici e pneumatici off-road maggiorati da 40 pollici. A supportare queste prestazioni ci pensano un telaio tubolare con roll cage integrata, impianto frenante Brembo Motorsport, un'altezza da terra generosa e sospensioni con geometria ottimizzata per il controllo su terreni impegnativi. Anche la scelta dei materiali risponde a una logica precisa: la carrozzeria unisce fibra di vetro, fibra di carbonio e Kevlar, cercando il giusto equilibrio tra leggerezza, resistenza e durata nel tempo.

Un abitacolo che reinterpreta il lusso in chiave off-road - L'attenzione al dettaglio tipica di Genesis si ritrova anche negli interni, ripensati per la guida fuoristrada senza rinunciare al comfort. I sedili, dal disegno ergonomico, offrono supporto e stabilità durante le sollecitazioni più intense, mentre la strumentazione integrata nel volante mantiene le informazioni essenziali sempre nel campo visivo del guidatore. Una soluzione particolarmente originale è il display scorrevole, che può restare al centro plancia durante la guida in solitaria oppure spostarsi verso il passeggero, trasformandolo in un vero e proprio copilota per la navigazione.A commentare il traguardo è Charles Fuster, Brand Director di Genesis in Italia: "X Skorpio Concept dimostra come l'Athletic Elegance possa evolvere anche nei territori più radicali. È con la stessa ambizione che debuttiamo in Italia, proponendo una visione distintiva e profondamente coreana della mobilità premium, capace di unire eleganza, tecnologia e un'esperienza cliente ispirata all'ospitalità Son-Nim".

Genesis in Italia: la gamma cresce- Il Brand è sbarcato ufficialmente sul mercato italiano a gennaio 2026, partendo da Padova. A settembre è previsto un nuovo passo importante, con l'apertura dello showroom di Roma, che rafforzerà la presenza territoriale del marchio. Attualmente la gamma italiana si compone di tre modelli: GV60, C-SUV compatto dal carattere sportivo e dalla forte identità stilistica; Electrified GV70, D-SUV spazioso e curato nei dettagli, pensato per unire precisione di guida e tecnologia discreta; Electrified G80, berlina di rappresentanza che incarna il posizionamento premium del marchio in Europa. In autunno la gamma si arricchirà con l'arrivo di GV60 Magma, la prima vettura ad alte prestazioni firmata Genesis, che introdurrà nel listino italiano un nuovo concetto di luxury performance.