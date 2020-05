Ghenzer riconfermato al vertice di LoJack Italia: «Futuro hi-tech per flotte e concessionarie»

ROMA - Massimo Ghenzer, uno dei manager più noti ed esperti dell’automotive, e non solo (è stato per dieci anni presidente di Ford Italia, vicepresidente Brand Strategy di Ford Europa e direttore generale di Trenitalia) è stato riconfermato alla presidenza della filiale italiana di LoJack, società del Gruppo CalAmp, leader nelle soluzioni telematiche per l’automotive e nel recupero dei veicoli rubati. Il manager romano definirà, in sinergia con l’amministratore delegato Maurizio Iperti, le linee strategiche della società americana in Italia per i prossimi tre anni. Con un obiettivo fondamentale: arricchire ulteriormente l’offerta di servizi di mobilità avanzata sui canali dealer e flotte aziendali.

“Negli ultimi tre anni – ha dichiarato Ghenzer subito dopo la conferma al vertice di LoJack - abbiamo completato con successo la transizione dal “Get It Back” del rilevamento e recupero dei veicoli rubati al “The Next Level”, con l’offerta di soluzioni di mobilità avanzata che consentono di raccogliere ed analizzare in maniera sofisticata per i nostri partner le informazioni provenienti dai veicoli, aumentando la sicurezza sulle strade. Si è così rafforzato il nostro ruolo sociale, oggi ancora più significativo e strategico, nel contrasto dei furti e a supporto degli automobilisti. Oggi la sfida è rivoluzionare e rendere più profittevole ed efficace il business di dealer e flotte aziendali grazie alle nostre soluzioni”.

Inutile dire che l’innovazione tecnologica è alla base di tutte le iniziative messe in campo dal colosso americano, come dimostrato nei 10 anni di attività svolta in Italia. Nel nostro Paese LoJack può contare oggi su oltre 300.000 clienti, avvalendosi della migliore tecnologia telematica e dei servizi software di CalAmp: elementi chiave per creare un nuovo livello di valore per i partner del settore automotive, del mercato assicurativo, delle società di noleggio e dei loro clienti finali, attraverso soluzioni innovative facilmente fruibili.

La nomina di Ghenzer è arrivata in una fase di maturità dell’offerta di soluzioni hi-tech: oggi infatti le vetture dei clienti che scelgono LoJack possono avere a bordo la “chiave giusta” per combinare la radiofrequenza con funzioni telematiche in grado di raccogliere numerose informazioni dal veicolo (chilometraggio, percorsi, localizzazione, stile di guida, dinamica del crash, invio di supporto meccanico e sanitario…). Una soluzione, questa, che testimonia il passaggio da “angelo custode” nel momento critico del furto dell’auto a partner attivo 365 giorni l’anno nella gestione della mobilità e della sicurezza. Tutto ciò – vale la pena sottolinearlo – centrando l’obiettivo di soddisfare le diverse esigenze di case automobilistiche, flotte, noleggiatori, concessionari, assicurazioni, driver.

Una nota della filiale italiana della società ricorda che “grazie ai dispositivi LoJack i concessionari possono avere a disposizione in modo semplice e innovativo una serie di informazioni che consentono di fidelizzare il cliente, semplificare la gestione delle attività e offrire servizi di mobilità avanzata che supportino concretamente l’automobilista nell’esperienza di guida: dal monitoraggio in tempo reale delle vetture in stock alla gestione smart del post-vendita, al supporto al cliente nei momenti di reale bisogno” (in caso d’incidente, di anomalie del veicolo, tagliando, cambio pneumatici…). I servizi telematici – viene ricordato - sono modulabili sulle diverse esigenze e consentono anche ai gestori delle flotte aziendali di analizzare in maniera sofisticata le informazioni provenienti dai veicoli della propria flotta, migliorandone l’utilizzo e ottenendo evidenti benefici in termini di saving economici e gestionali”.

All’indomani della conferma di Ghenzer e del via libera ai nuovi piani di sviluppo delle attività di LoJack in Italia, ha espresso grande fiducia nei piani di sviluppo anche Maurizio Iperti, che nella multinazionale americana riveste il ruolo di vice presidente per l’Europa e di presidente della filiale italiana. “I nostri investimenti in tecnologia avanzata al servizio della clientela italiana – ha dichiarato il manager - sono premiati dalla fiducia verso il brand e dal riconoscimento come operatore leader sul tema della sicurezza. Le nostre soluzioni innovative e best practices sono in grado di interpretare al meglio le evoluzioni del mercato, che dall’Italia esportiamo negli altri paesi europei”.