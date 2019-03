A Ginevra Fiat festeggia i 120 anni con la Tipo Sport e con le “500 120°” campioni di connettività

TORINO - 1899-2019. 120 anni. Un’età importante, quella della Fiat, che a Ginevra potrebbe svelare le novità previste nel complessivo piano industriale di FCA, che prevede – com’è noto da tempo – l’arrivo di 29 nuovi modelli entro il 2022, con investimenti per 45 miliardi di euro, 9 dei quali dedicati all’elettrificazione. In attesa della svolta, il 120° anniversario verrà celebrato al Salone di Ginevra con l’aggiornamento della gamma 500 (500, 500X, 500L) battezzata proprio “500 120°” e con la presentazione di una nuova versione della Tipo, la Sport.



Già disponibili dal “porte aperte” dell’ultimo weekend di febbraio, quelle del 120° anniversario sono – secondo la Casa – “le 500 più eleganti e connesse di sempre, ma sono anche auto capaci di mettere a disposizione di tutti, democraticamente, un sistema semplice, sicuro e intuitivo, nel rispetto della tradizione Fiat. La 500 120° – informa una nota della Casa – mette a disposizione soluzioni all’avanguardia, ma fruibili da tutti, in grado di soddisfare tanto le esigenze moderne della mobilità quotidiana, quanto la crescente sensibilità sociale verso la sicurezza e la comunicazione”.

In questa ottica viene esposta a Ginevra anche la nuova Panda Connected by Wind, nata dalla collaborazione tra Fiat e l’azienda telefonica, che rappresenta un ulteriore esempio della “connettività secondo Fiat”. A differenza delle 500 (disponibili con tutte le motorizzazioni in gamma), la Panda-Wind viene però proposta esclusivamente con un motore, il 4 cilindri benzina 1.2 da 69 cv.

Ma torniamo alla 500. La famiglia del 120° anniversario offre dunque di serie il sistema Uconnect 7" HD LIVE touchscreen con predisposizione Apple CarPlay e compatibilità Android AutoTM. Con il supporto Apple CarPlay è possibile controllare il proprio iPhone usando il touchscreen del sistema Uconnect, potendo così accedere ad Apple Maps, Apple Music, inviare e ricevere messaggi, fare telefonate e altro ancora attraverso Siri o il touchscreen da 7". Sulla nuova 500 è disponibile anche Android AutoTM che integra i telefoni Android con il touchscreen Uconnect, assicurando i vantaggi di una connettività completa, tenendo le mani sul volante in tutta sicurezza.

Sempre all’insegna della connettività più evoluta, su tutta la famiglia 500 120° è disponibile, a richiesta, anche Mopar Connect, il sistema di servizi connessi di assistenza su strada e di controllo in tempo reale delle condizioni del veicolo a portata di smartphone. L’innovazione si integra con i servizi Uconnect LIVE e aggiunge nuove funzioni, come l’assistenza stradale, il soccorso in caso di incidente e la localizzazione del veicolo a seguito di furto. È possibile inoltre controllare da remoto alcune funzioni del veicolo, come il superamento di una data soglia di velocità o l’uscita da una zona in precedenza definita sulla mappa, e attuare il blocco e lo sblocco delle porte. Infine Mopar Connect permette di ritrovare facilmente la vettura parcheggiata e di visualizzare sullo smartphone le informazioni sul suo stato.

Per il resto l’aggiornamento della gamma 500 si limita a dettagli estetici, a partire dalla livrea bicolore della 500X (bianca e nera, perlato e nero o argento e nero) denominata Tuxedo. Stesso discorso per la piccola 500 a due porte, che nell’allestimento Tuxedo impreziosisce sia l’aspetto esterno sia gli interni, dove spiccano la plancia in nero lucido e il gessato dei sedili.

Sulla 500L, che già era disponibile con verniciatura bicolore, si nota meno la novità dell’allestimento Tuxedo, tuttavia si fanno apprezzare, nell’allestimento 120°, dettagli estetici che riguardano i paraurti, le modanature laterali e i cerchi in lega bicolore da 17'' in abbinamento al nero lucido, oltre che particolari cromati sulla griglia anteriore. Più ricercato anche l’ambiente interno, come dimostrano la fascia nera della plancia e i sedili rivestiti di tessuto grigio ed ecopelle nera. Inoltre, la Fiat 500L 120° offre di serie i fari fendinebbia, i sensori di pioggia e crepuscolare, oltre ai sensori di parcheggio posteriori.



Sulla passerella svizzera sfilerà anche la nuova Tipo Sport, inedita versione della compatta berlina Fiat costruita nello stabilimento turco di Bursa, dove è stato recentemente prodotto l’esemplare numero 500.000 (proprio una Sport). Realizzata in collaborazione con Mopar, la Tipo Sport non è – come potrebbe suggerire il nome – una vera e propria auto sportiva, potente e aggressiva, ma si distingue dalle altre per alcuni ritocchi estetici che la rendono meno banale del modello base, mentre il motore è un diesel, il 1600 Multijet da 120 cv, abbinato al cambio automatico DCT.

Elementi di distinzione sono la livrea bicolore disponibile a richiesta (bianca con tetto nero) e dettagli estetici che riguardano le calotte degli specchi retrovisori, le maniglie, i paraurti, la cornice dei fendinebbia, le minigonne laterali, il diffusore posteriore, lo spoiler sul tetto. A completare il look sportivo, il trattamento nero lucido che impreziosisce i cerchi in lega da 18" con finitura diamantata (optional di Mopar) e l’ampia calandra con tutto il frontale e i proiettori che, a richiesta, possono adottare la tecnologia Bi-Xeno. Gli aggiornamenti riservati alla Tipo Sport riguardano anche gli interni, caratterizzati da un “total black” in sintonia con i sedili in pelle e tessuto e con i rivestimenti del volante e della calotta del cambio. Infine è di serie il sistema UconnectTM 7" HD LIVE touchscreen con integrazione Apple CarPlay e compatibilità con Android AutoTM.