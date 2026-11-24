In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Unasca (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica) scende in campo aderendo alla campagna di sensibilizzazione con il messaggio «Non sei sola».

Al centro dell'iniziativa c'è il valore sociale della mobilità individuale, intesa non solo come abilità tecnica ma come leva di emancipazione quotidiana. «Conseguire la patente non significa soltanto imparare a guidare, ma anche poter scegliere la propria strada, accedere al mondo del lavoro e muoversi in autonomia», sottolineano Annalisa Ferranini ed Emanuela Pastorello, componenti delle due Segreterie nazionali Unasca. Pur chiarendo che il documento di guida non rappresenta di per sé una soluzione al fenomeno della violenza di genere, l'associazione evidenzia come esso costituisca «uno strumento concreto di indipendenza e libertà di scelta».

Attraverso il proprio ruolo educativo, l'attività formativa e una rete capillare diffusa su tutto il territorio nazionale, Unasca punta così a promuovere una cultura fondata sul rispetto e sull'autodeterminazione femminile, esprimendo vicinanza e solidarietà a tutte le vittime. Un impegno riassunto nello slogan scelto dall'associazione per la ricorrenza: «Per una strada più sicura, anche contro la violenza. Insieme, per il rispetto e la libertà».