Toyota al Giro d'Italia 2019, la Mirai a idrogeno sarà la protagonista dell'ultima tappa

ROMA – Giunge al termine con la crono finale che va da Verona Fiera a Verona Arena la 102esima edizione del Giro d'Italia, che ha visto le nuove Toyota RAV4 e Corolla Touring Sports accompagnare in veste di auto ufficiali della Corsa Rosa il Giro lungo tutte le 21 tappe in calendario. I dati rilevati fino ad ora hanno mostrato come le vetture abbiano viaggiato in modalità ZEV, zero emissioni, per oltre il 50% del tempo, confermando le aspettative.

Ma non finisce qui. Perché per l'evento conclusivo del 2 giugno sarà una flotta composta da 8 Mirai, la prima berlina a celle a combustibile alimentata a idrogeno prodotta in serie al mondo, ad accogliere i ciclisti all’entrata dell’Arena di Verona per l’emozionante momento conclusivo. Mirai nasce dall’evoluzione continua della piattaforma ibrida di Toyota. Prodotta nell’impianto di Motomachi Plant da Toyota Motor Corporation in Giappone, Mirai sfrutta il Toyota Fuel Cell System (TFCS), un sistema che adotta tanto le celle a combustibile, basato sulla piattaforma Full Hybrid Electric. Il TFCS risulta molto più efficiente rispetto ai tradizionali motori a combustione interna e produce acqua come unica emissione. Nessuna emissione di CO2, né di altri gas inquinanti.

“Il Giro d’Italia è stata un’esperienza unica e siamo onorati di poter essere stati partner di una gara così importante – dichiara Mauro Caruccio, AD Toyota Motor Italia - Il Giro è parte della storia sportiva del nostro paese e da sempre palcoscenico di imprese sportive, ma la parte più emozionante è stata quella di aver avuto la possibilità di poter seguire i ciclisti in gara e vivere in prima persona curva dopo curva tutto il calore e le bellezze del nostro paese. Abbiamo avuto il piacere di accompagnare il Giro con la nostra flotta di RAV4 e Corolla Touring Sports dotate di un sistema ibrido di quarta generazione che fino ad ora sono state in grado di viaggiare in modalità zero emissioni per oltre il 50% del tempo. Per questo importante evento finale non potevamo che scegliere la Toyota Mirai, un cuore ibrido ma alimentato questa volta ad idrogeno che anticipa letteralmente il futuro.”