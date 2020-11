Jeep Gladiator Top Dog Concept, l'avventura senza confini. Preparazione off-road perfetta grazie a Mopar

ROMA - Con l'aiuto di Mopar, l'azienda di FCA che si occupa di post vendita, ricambi e accessori per tutti i marchi del Gruppo, I designer di Jeep hanno concretizzato i desideri di tutti gli appassionati Usa delle avventure in fuoristrada e della vita negli spazi incontaminati delle foreste e delle praterie: potersi muovere comunque e dovunque, con al seguito gli oggetti e le attrezzature sportive preferite e con la possibilità di 'sfamarsi' con un buon hot dog accompagnato da una birra gelata. Ecco perché questa specialissima variante della Jeep Gladiator 2020 è stata battezzata Top Dog Concept.

Nella struttura fissata al posto del cassone del pick-up fuoristrada è inserita, accanto al frigorifero per le birre, una griglia elettrica professionale per cuocere le salsicce, elemento base degli hot dog. ''Sfruttando quasi 20 componenti speciali del catalogo Jeep Performance - ha dichiarato Mark Bosanac, head of Mopar service, parts and customer care di FCA - North America - abbiamo realizzato questo Jeep Gladiator Top Dog Concept che dedichiamo agli appassionati di mountain bike. In tutta la gamma Jeep - ha ricordato Bosanac - offriamo più di 500 fra parti e accessori di qualità testata e approvati dalla fabbrica''. Verniciato in una tinta speciale K-9 Blue, il Gladiator Top Dog Concept espande le capacità di trasporto del carico del pick-up Jeep rimuovendo il cassone di carico standard e sostituendolo con un sistema di stoccaggio a pianale PCOR personalizzato.

Sul lato passeggero di questo elemento aggiuntivo sono previsti cassetti estraibili per riporre in modo sicuro strumenti e ricambi di cui i biker hanno bisogno quando scelgono di affrontare i sentieri più impervi. Sul lato del conducente sono invece presenti il frigorifero alimentato a batteria e il grill elettrico per hot dog, pronti per rifornire i biker in vista della successiva pedalata di sentieri impegnativi. Sopra la cabina, due strutture rack forniscono ulteriore spazio di carico per le attrezzature mentre la zona centrale del tetto ospita un doppio portabici dove le mountain bike viaggiano in tutta sicurezza anche quando il Gladiator Top Dog Concept affronta i terreni più sconnessi.

Per esaltare ulteriormente le capacità fuoristrada, la Jeep è dotata di un kit di sollevamento JPP da due pollici con ammortizzatori FOX che fornisce una maggiore altezza da terra, anche grazie alla presenza dei cerchi in alluminio da 17 pollici JPP che sono 'calzati' con pneumatici per terreni fangosi BF Goodrich KM3 da 37 pollici. Sotto al cofano del Top Dog Concept è pronto a scattare il collaudato Pentastar V6 3,6 litri da 285 Cv accoppiato a un cambio automatico a otto rapporti TorqueFlite.

Tra gli altri accessori qualificanti ci sono anche il paraurti JPP Rubicon - che contiene una griglia di protezione in acciaio da due pollici - e l'esclusivo verricello Rubicon Warn JPP. Un secondo winch JPP Warn è installato nella parte posteriore per risolvere le situazioni più difficili. Sul cofano spiccano le chiusure personalizzate Mopar nere con logo Jeep Willys e uno snorkel JPP indispensabile quando le condizioni fuoristrada non sono compatibili con prese d'aria normali. Infine un paio di luci a LED JPP da 5 pollici, finstallate alla base dei montanti anteriori, aiutano a illuminare il sentiero.