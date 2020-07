Gli italiani con la patente aumentano ancora e arrivano a 39,2 milioni. Sono 3,9 ml in più dal 2010

ROMA - Nonostante la diffusione di mezzi alternativi per la mobilità, la passione degli italiani per i motori non sembra tramontare. È quanto emerge da uno studio realizzato da Facile.it sulla base di dati ufficiali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che dà in aumento i “patentati” in Italia. Negli ultimi anni il numero di italiani con una patente di guida attiva è aumentato arrivando, al 31 dicembre 2019, a 39,2 milioni, valore in crescita di oltre 437mila unità rispetto al 2017 e, addirittura, di 3,9 milioni se si allarga il periodo di analisi dal 2010 a fine 2019. Rapportando il numero di patenti di guida attive con quello degli over 14 residenti nella Penisola emerge che il 73,9% della popolazione è abilitato alla guida di un veicolo a motore.