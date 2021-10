GM, ecco il "mostro": V8 aspirato 10,35 litri da 1.004 cv. Motore benzina di Chevrolet Performance per elaborazione auto

Pesantemente impegnata sul fronte dei modelli 100% elettrici, General Motors non rinuncia però a investire (e stupire) nell'ambito degli ultra tradizionali motori V8 benzina 'big block' che sono l'oggetto della passione di tanti americani ed anche un importante business aziendale. Ultima novità in questo ambito il propulsore aspirato di Chevrolet Performance V8 ZZ632/1000 di 10,35 litri di cilindrata, il più grande e potente nella storia del marchio capace di produrre 1.004 Cv di potenza e 876 Nm di coppia.

"Questo è il motore 'crate' (cioè consegnato in cassa di legno per i costruttori di auto da corsa) più grande e più cattivo che abbiamo mai realizzato - ha affermato Russ O'Blenes, direttore GM performance and racing propulsion team - e si colloca al vertice della nostra impareggiabile gamma di motori per costruttori come il re delle prestazioni. Offre una potenza incredibile e lo fa senza sovralimentazione”.

Questo incredibile propulsore, che sarà in mostra al SEMA Show 2021 a Las Vegas dal 2 al 5 novembre, raggiunge la potenza di picco a 6.600 giri con una rotazione massima consigliata - la celebre 'linea rossa 7000' che ha ispirato anche il titolo di un celebre film degli Anni '60 - proprio a 7.000 giri. E' caratterizzato da una perfetta simmetria dei condotti di aspirazione, tutti uguali e con stesso volume, che si ritrova anche nel collettore di scarico, una soluzione già adottata nell'iconico small block V8 Gen III LS1 di Chevy che debuttò nella Chevrolet Corvette del 1997.

I concessionari Chevrolet Performance inizieranno le consegne del 'crate' ZZ632/1000 all'inizio del 2022, ma intanto - proprio per essere esposta al SEMA Show tra 15 giorni, lo specialista Hoonigan in collaborazione con GM sta completando il Concept ’88 Camaro ZZ632 basato su una Camaro Sport due porte che avrà sotto al cofano proprio una versione di pre-serie del super potente V8 ZZ632/1000.