GM, per lancio Yukon fatto il più grande Tweet al mondo. Su lago salato in Nevada Suv disegnano template di 193 ettari

DETROIT - General Motors, per il lancio della nuova generazione del 'large suv' GMC Yukon ha fatto davvero le cose in grande: sulla superficie intatta del lago salato di Delamar in Nevada ha 'disegnato' con i solchi delle ruote in più grande 'template' di Twitter al mondo, corrispondente ad un'area di quasi 193 ettari. Dopo settimane di preparazione, scouting, pianificazione logistica e test, questo enorme letto di lago asciutto è diventata la tela bianca che il Next Generation Yukon Denali e il First Ever Yukon AT4 hanno usato per creare il Tweet dei record.

Sono stati usati più di 2.500 paletti colorati - meticolosamente posizionati a mano nel terreno - insieme a 308 km di filo per guidare i conducenti nelle manovre millimetriche, poiché il GPS non era in grado di fornire il livello di precisione richiesto in queste situazioni. E poiché non era possibile cancellare eventuali segni sbagliati dei pneumatici l'operazione ha richiesto una precisa pianificazione della coreografia dei due Yukon, rimasti quasi sempre in movimento. Come si può vedere nel video che testimonia l'impresa (https://www.youtube.com/watch?v=QJxc7ZaLL8A) a causa dell'enorme ampiezza del Tweet più grande del mondo, l'unico modo per riprenderlo nella sua interezza è stato salire in elicottero, a poco più di 3.600 metri di altezza sul lago salato.