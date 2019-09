Go Electric, l'offensiva Ford a Francoforte. Dal 2022 le più vendute saranno elettrificate

FRANCOFORTE - Entro il 2022 le vendite dei veicoli elettrificati supereranno quelle delle auto alimentate con motori tradizionali. Parola di Ford che al salone di Francoforte presentala gamma più elettrificata di sempre, che include la nuova Puma EcoBoost Hybrid,l'Explorer e il Tourneo Custom Plug-In Hybrid e la nuova generazione di Kuga: il primo modello Ford a offrire 3 declinazioni ibride Mild-Hybrid, Plug-In Hybrid e Hybrid. ''L'elettrificazione sta rapidamente diventando la scelta prevalente. Pertanto stiamo aumentando in modo sostanziale il numero di modelli elettrificati e opzioni di propulsione per soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti - ha affermato Stuart Rowley, President Ford of Europe - Facilitando al massimo il passaggio a un veicolo elettrificato, prevediamo che la maggior parte delle nostre vendite di automobili saranno con motori elettrificati entro la fine del 2022''. Ford collaborerà inoltre con sei dei principali fornitori di energia, in tutta Europa, per l'installazione di wall box per la ricarica domestica e tariffe per l'energia dedicate ai clienti di veicoli elettrificati, consentendo una ricarica più semplice, più rapida e più economica. L'Ovale Blu, inoltre, ha annunciato recentemente che è in via di definizione anche una collaborazione con l'azienda Centrica per offrire gli stessi servizi nel Regno Unito e in Irlanda. I partner di Ford renderanno disponibili i loro servizi di installazione per supportare le reti delle concessionarie dell'Ovale Blu, in tutta Europa. La soluzione wall box Ford fornirà fino al 50% in più di potenza di ricarica rispetto a una normale presa domestica, per ridurre i tempi di ricarica fino a un terzo.

Ford sta introducendo una nuova app per smartphone e tablet che consentirà ai proprietari e agli utilizzatori di veicoli Plug-In Hybrid di individuare, navigare e pagare facilmente la ricarica. In collaborazione con NewMotion, Ford offrirà la possibilità di accedere a una delle più grandi reti di ricarica pubbliche con ampia copertura, in tutta Europa, fornendo accesso e possibilità di pagamento semplificati per i clienti Ford in oltre 118.000 punti di ricarica, in 30 paesi. I clienti saranno in grado di utilizzare senza problemi punti di ricarica in molti paesi, utilizzando servizi di addebito tramite un unico account per un'esperienza di possesso semplificata. Inoltre, in combinazione con il modem di bordo FordPass Connect, l'app mobile FordPass consente ai conducenti di monitorare a distanza lo stato di carica del proprio veicolo. Al Salone di Francoforte debutta anche la nuova experience Go Electric, contribuendo ad agevolare l'approccio dei consumatori all'elettrificazione. I visitatori dell'esperienza Go Electric scopriranno mostre interattive, esperienze coinvolgenti e un emozionante simulatore di accelerazione per veicoli elettrici, il primo al mondo.

All'interno di Go Electric, i consumatori potranno vivere una serie di esperienze pensate per aiutarli a comprendere meglio le tecnologie di guida elettrificate, di oggi e del prossimo futuro, scoprendo le soluzioni migliori per loro. L'experience Go Electric, include il primo simulatore di accelerazione per veicoli elettrici al mondo, in grado di ricreare il brivido dell'accelerazione "lineare non interrotta" di un veicolo completamente elettrico; un viaggio in realtà aumentata che spiega le diverse opzioni di propulsione elettrificata offerte da Ford e il modo in cui ognuna di esse funziona - dalla tecnologia Mild-Hybrid a 48-volt della nuova Puma al suv, completamente elettrico, ispirato alla Mustang; un'esperienza touchscreen interattiva, pensata per aiutare i clienti a capire quali tecnologie e prodotti elettrificati si adattano meglio al loro stile di vita e unamostra interattiva che utilizza hardware di ricarica reale per aiutare i clienti a comprendere la velocità di ricarica dei veicoli Plug-In Hybrid e completamente elettrici, in diversi scenari. I visitatori potranno vivere Go Electrical Salone di Francoforte fino al 22 settembre, quando l'experience si trasferirà nelle varie tappe del tour europeo, tra cui l'Italia, Francia, Spagna e Regno Unito, tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020.