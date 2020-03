Good Award 2019 alla Icona Nucleus. Il concept si aggiudica il premio del Chicago Athenaeum

CHICAGO - “Vecchio” di due anni, ma ancora attuale: il concept Nucleus della torinese Icona è stato insignito del Good Award 2019 assegnato dal Chicago Athenaeum, il Museum of Architecture and Design della più grande città dello stato americano dell'Illinois. Il prototipo a zero emissioni era stato esibito la prima volta nel 2018 al Salone di Ginevra. Da allora ha ricevuto anche il German Design Award, i Muse Design Awards di New York, il Panda d’Oro per l’Innovazione ed il Capital Elite Award.

«La visione e il design innovativi di Nucleus hanno molto da dire anche a due anni dal suo debutto e questo dimostra ancora una volta la proposta lungimirante dello studio», ha commentato Teresio Gigi Gaudio, presidente e Ceo di Icona. Il premio per le linee del concept assume una rilevanza ancora maggiore considerando la quantità di candidature registrata dagli organizzatori.

Il Chicago Athenaeum ha dichiarato di aver ricevuto “un numero record di proposte dai principali produttori mondiali e dalle società di progettazione industriale e grafica che rappresentano la massa più importante e critica di influenti aziende del settore del design”. I paesi di origine dai vari marchi hanno sfiorato quota 50. La visione dello studio torinese (16 milioni di fatturato lo scorso anno) con filiali a Shanghai e Los Angeles è quella di un «mondo sostenibile in cui intelligenza artificiale, mobilità elettrica, generazione di energia verde e macchine centrate sull'uomo garantiranno una vita migliore».

In quest'ottica, con l'obiettivo di promuovere un «new deal con la terra», la Icona ha già presentato in Cina lo Space-pod per la consegna autonoma di cibo e progettato nel paese anche un veicolo a guida autonoma per i movimenti logistici interni. La prima soluzione è stata studiata assieme alla Meituan, la seconda è frutto del co-branding con la JD. E per via della pandemia che indotto gli organizzatori a rinviare l'evento non ha potuto presentare il prototipo di una innovativa barca elettrica al Dubai International Boat Show.