Goodwood Festival of Speed, ecco tutte le novità MG in mostra: dalla Cyber X alla EX4 EV

MG si prepara all'edizione 2025 del Goodwood Festival of Speed confermando il debutto in Europa dal 10 al 13 luglio di Cyberster Black e Cyber X. A Goodwood, MG presenterà anche due nuovi veicoli elettrici tecnologicamente avanzati. Uno dei nuovi modelli scatenerà l'accelerazione del suo propulsore EV sull'iconica salita del Festival of Speed, insieme alla MG EX4 EV, che torna con una nuova livrea, creata appositamente per l'evento e che rende omaggio alla MG Metro 6R4. Oltre allo stand principale MG - in cui saranno esposte anche la nuovissima MGS5 EV e il suv MG HS - ci sarà una seconda area MG dove troverà spazio MG4 EV XPower, la versione ad alte prestazioni della compatta elettrica. «Dopo aver celebrato ufficialmente con noi il loro centenario lo scorso anno, in grande stile, MG tornerà al Festival of Speed di Goodwood con due importanti novità e alcuni concept che siamo entusiasti di ospitare.

L'opportunità di dare un primo sguardo al design accattivante del futuro e all'innovazione tecnologica è una parte fondamentale dell'esperienza di Goodwood e MG ha molto da offrire'' ha commentato Il fondatore del Festival della Velocità, il Duca di Richmond CBE DL. Marchio globale con clienti in quasi 120 Paesi e oltre 240.000 unità vendute in Europa nel 2024, MG ha scelto il Festival of Speed per presentare due concept dal design innovativo che evidenziano le ambizioni, il continuo senso di ricerca e le capacità di progettazione del marchio. La MG Cyberster, roadster elettrica a due posti, tornerà a Goodwood con una combinazione di colori degna dell'esclusiva serata del Goodwood Drivers Ball. MG Cyberster Black è caratterizzata da un esclusivo trattamento di verniciatura deep black che porta l'eleganza dell'auto a un livello ancora superiore, creando un gioco di accenti cromati a contrasto con gli interni total black.

La concept Cyber X, robusta e compatta, mette in mostra il potenziale del sub-brand «Cyber» che porta per le vie della città una proposta MG accattivante e giovane, un «esploratore urbano» EV dalla grande personalità, con fari a scomparsa e sbalzi anteriori e posteriori estremamente ridotti, che accentuano una postura agile e sicura e la sua capacità di affrontare strade urbane e suburbane complesse. «Non vediamo l'ora di presentare l'originale Cyber X e l'elegante Cyberster Black - ha detto l'ideatore Jozef Kaban, Vice President of Saic Design di MG -. MG ha una tradizione nella creazione di auto emozionali che si distinguono dalla massa e siamo entusiasti nel continuare questo lavoro, oltre a esplorare come portare il marchio verso nuove e inaspettate direzioni».