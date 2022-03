Google, bloccate 100 milioni di false informazioni su Maps. Aumenta il fenomeno “review bombing’” per danneggiare le imprese

MILANO - Ogni giorno Google riceve circa 20 milioni di contributi su Maps, l’app di navigazione del colosso di Mountain View. Come spiega una nota del gruppo, in tutto il 2021, i team globali che si occupano del servizio hanno bloccato oltre 100 milioni di modifiche errate, tra cui foto, descrizioni e orari di apertura delle attività commerciali. Grazie all’utilizzo degli algoritmi e dell’IA, Google è riuscita a identificare e rimuovere più di 7 milioni di falsi profili aziendali, 630.000 dei quali segnalati direttamente dagli utenti. Oltre 12 milioni i tentativi di creare account aziendali fasulli e quasi 8 milioni quelli finalizzati a rivendicare attività commerciali non appartenenti ai malintenzionati.

«Tramite i miglioramenti delle tecnologie di machine learning, abbiamo disattivato più di 1 milione di account di utenti a causa di attività che violano le policy, come il vandalismo online o la frode» ha spiegato Pavithra Kanakarajan, Group Product Manager, User Generated Content di Google. Stando ai dati dell’azienda, dopo le varie riaperture dai lockdown, le persone si sono affidate maggiormente a Google Maps per controllare gli orari di apertura di negozi, parchi e altri luoghi di interesse pubblico, oltre che per accedere alle informazioni circa i protocolli di sicurezza sanitaria attivati. Questo ha portato «ad una marea di recensioni false e contenuti violenti» spesso senza un motivo specifico. «Il cosiddetto ‘review bombing’, ad esempio, è diventato un modo popolare per le persone di tentare di danneggiare le imprese locali, un fenomeno estremizzato laddove il dibattito pubblico sulle misure di sicurezza è stato più animato». In risposta a ciò, Google ha bloccato o rimosso più di 95 milioni di recensioni, 60.000 delle quali per motivi legati al Covid.