Google mappe si aggiorna, nuove funzioni grazie all'Intelligenza Artificiale

Consigli su posti da vedere e cose da fare, pianificare un viaggio in auto con la visibilità delle interruzioni meterologiche sul percorso e la segnalazione delle corsie e dei segnali stradali. Sono gli aggiornamenti che sta apportando Google sulle mappe grazie all'intelligenza artificiale, il servizio è usato da 2 miliardi di utenti ogni mese. Da questa settimana, inoltre, si aggiorna anche la funzione Immersive View che mostra l'aspetto di stadi, parchi e percorsi grazie all'IA, alle immagini e alla computer vision: si espande a 150 città in tutto il mondo, tra cui Bruxelles, Kyoto e Francoforte.

L'intelligenza artificiale rende possibile anche usare la voce per segnalare problemi su Waze (il chatbot Gemini capirà il messaggio e aggiornerà la mappa in tempo reale) e permette anche di vedere e aggiungere zone scolastiche alla mappa. Infine, Gemini viene integrato all'interno di Google Earth il servizio che usa immagini satellitari, per aiutare gli sviluppatori a utilizzare i dati sui luoghi e creare esperienze generative basate sull'intelligenza artificiale.