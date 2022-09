Google Maps, così si risparmia benzina e si riduce l'inquinamento: in arrivo i percorsi ecosostenibili

Google Maps introduce nuovi tragitti per risparmiare carburante e ridurre le emissioni. Il nuovo upgrade ecosostenibile sarà introdotto in oltre 40 paesi europei. Le "rotte ecologiche", sono state introdotte negli Stati Uniti lo scorso anno, mostrando agli automobilisti percorsi più efficienti in termini di consumo del carburante.

Mestre, imposta (per sbaglio) su Google Maps il percorso a piedi e finisce con l'auto nel sottopasso

Percorsi ecosostenibili: la novità di Google Maps

Il percorso ecologico sarà contrassegnato da un'etichetta a forma di foglia, basterà cliccarci sopra per visualizzarlo. Per regolare le impostazioni su "percorsi ecologici", gli utenti dovranno toccare la loro immagine del profilo su Google Maps, andare su Impostazioni > Impostazioni di navigazione, quindi scorrere verso il basso fino a Opzioni percorso. Una volta fatto questo si potrà selezionare l'opzione "Percorsi a basso consumo di carburante", disattivabile in qualunque momento. L'azienda sta inoltre lanciando una nuova funzione per consentire ai proprietari di auto di scegliere il tipo di motore più adatto a percorsi a basso consumo di carburante. L'aggiornamento verrà lanciato nelle prossime settimane.

Abbiamo una buona notizia per voi! Oggi annunciamo i percorsi #ecosostenibili di @googlemaps in Italia, ottimi per: 🌍 ridurre le emissioni di CO2 provocate dalle auto

💰 risparmiare carburante Per saperne di più: https://t.co/VDHEkW12ap — Google Italia (@googleitalia) September 7, 2022

«Questa tecnologia sarà resa possibile grazie alle intuizioni del National Renewable Energy Laboratory (NREL) del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti e ai dati dell'Agenzia europea dell'ambiente. Associando queste informazioni alle tendenze guida di Google Maps, siamo stati in grado di sviluppare modelli avanzati di "machine learning" addestrati sui tipi di motori più popolari in una determinata regione», ha affermato la società in una nota sul proprio sito. La compagnia di Mountain View (California) ha affermato che dopo aver introdotto percorsi ecologici negli Stati Uniti e in Canada, oltre 100mila auto hanno ridotto le emissioni di CO2 nel Nord America.

What3Words, l’app che scopre la posizione esatta in 3 parole