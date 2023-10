Google, su ricerca e maps nuove funzioni in favore dell’ambiente. Green Light per semafori smart e informazioni su auto elettriche

Ottimizzare il traffico urbano, aiutare l’efficienza energetica nelle case, trovare percorsi di viaggio sostenibili e consigli sui veicoli elettrici. Sono alcune delle novità in chiave ‘green’ di Google presentate nell’evento Sustainable with Google, applicate ad alcuni prodotti popolari come le mappe e la ricerca. Il progetto Green Light, ad esempio, usa l’Intelligenza artificiale per aiutare gli ingegneri del traffico urbano a ottimizzare i semafori agli incroci e ridurre le emissioni. Approda in 12 città (al momento non in Italia) e promette di ridurre le emissioni alle intersezioni fino al 10%. Per agevolare le persone che cercano opzioni di riscaldamento e raffreddamento sostenibili per le case, Google ha poi aggiornato la Ricerca: mostrerà informazioni sull’efficienza energetica e sugli incentivi quando si cercano termini come «caldaia» o «aria condizionata».

Per aiutare le persone a trovare trasporti sostenibili, presto su Maps appariranno poi nuovi suggerimenti di percorsi ferroviari se si cercano ad esempio i voli. E in Francia, le mappe di Google mostreranno anche indicazioni per il trasporto pubblico o a piedi accanto ai percorsi stradali, se sono sovrapponibili. I veicoli elettrici sono un altro settore in cui si registra un interesse crescente. Negli Stati Uniti, quando le persone effettuano ricerche come «migliori auto elettriche», possono confrontare rapidamente il prezzo, valutare l’autonomia della batteria e scoprire i modelli.

Chi invece viaggia già in elettrico potrà usare Maps per calcolare le stazioni di ricarica in cui fermarsi. C’è poi Tapestry, un progetto basato sull’IA: il fine è mappare e pianificare l’installazione di reti elettriche efficienti a supporto di governi e fornitori pubblici. Infine, per aiutare le città a integrare meglio l’energia solare nei piani di sviluppo, Google introduce una nuova funzionalità su Earth: renderà più facile determinare quali siano i migliori progetti edili e le migliori opzioni basate sull’energia solare.