GP di Budapest, la diretta: Norris e Piastri cercano la doppietta, Verstappen insegue

Comincia il giro di ricognizione

C'è stato un momento di panico nel box McLaren quando si è notato un problema all'acceleratore della monoposto del poleman Norris. Si è lavorato sodo e tutto dovrebbe essere stato risolto

Con le soft partono Alonso Stroll Albon Magnussen. Con le dure Perez Russell e Gasly, che scatta dai box. Tutti gli altri con le medie

Due McLaren davanti a tutti, nella prima fila del GP di Ungheria. Lando Norris ed Oscar Piastri cercano la doppietta per la squadra di Zak Brown, ma dovranno guardarsi da Max Verstappen e dalla sua Red Bull. Certamente non più dominante come a inizio stagione, ma sempre molto competitiva. E poi attenzione anche alla Ferrari di Carlos Sainz, quarto e in seconda fila. Sarà molto importante il primo giro, i sorpassi che si potranno tentare alla curva 1-2-3, poi il caldo reciterà un ruolo non da poco nel degrado delle gomme. Sarà un Gran Premio di difficile gestione e che potrebbe regalare qualche sorpresa. Tutto è aperto, anche per la Mercedes con Lewis Hamilton quinto e pronto a dare la sua zampata.