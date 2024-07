GP di Budapest, prove libere 3: McLaren mette a segno una doppietta con Norris e Piastri

La McLaren rompe gli indugi e nell'ultima sessione libera, la terza, dove si cerca la prestazione per cercare il miglior compromesso in vista della qualifica, ha piazzato Lando Norris ed Oscar Piastri davanti a tutti. Tra i due piloti di Zak Brown, un divario minimo, 144 millesimi. A tre decimi da Norris, Max Verstappen con una Red Bull-Honda alla ricerca del giusto assetto. Ma sappiamo che il team diretto da Christian Horner trova sempre la soluzione ottimale all'ultimo momento e tutto potrà accadere in qualifica.

Sorniona la Mercedes, quarta con George Russell e solo decima con Lewis Hamilton, che però sembra nascondere quello che potrebbe essere il suo vero potenziale. Indietreggia la Ferrari. Carlos Sainz era partito forte nel primo turno occupando il primo posto, poi nella seconda sessione ha concluso terzo, questa volta lo troviamo in quinta posizione.e a ben mezzo secondo da Norris. Charles Leclerc ancora peggio, un altro errore nel suo giro giusto lo ha portato in 11esima posizione. Almeno questa volta non ha danneggiato la sua Ferrari.

Notevole invece, la Racing Bulls-Honda, sesta con Daniel Ricciardo, già in top 10 nel secondo turno, e nona con Yuki Tsunoda. Tra i "piccoli", sorprende, ma fino a un certo punto, la settima posizione della Williams-Mercedes con Alexander Albon e l'ottava piazza della Haas-Ferrari di Nico Hulkenberg, intenzionato a prendersi la Q3. Crollo per Sergio Perez dopo la buona giornata di venerdì: il messicano è 13esimo dietro alla Sauber-Ferrari di Valtteri Bottas. Crisi per l'Aston Martin-Mercedes e la Alpine-Renault.

Sabato 20 luglio 2024, libere 3

1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'16"098 - 17 giri

2 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'16"142 - 17

3 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'16"379 - 27

4 - George Russell (Mercedes) - 1'16"564 - 15

5 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'16"639 - 16

6 - Daniel Ricciardo (Racing Bulls-Honda) - 1'16"652 - 15

7 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'16"661 - 16

8 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'16"696 - 15

9 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'16"744 - 16

10 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'16"786 - 14

11 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'16"803 - 17

12 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'16"804 - 20

13 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'16"954 - 25

14 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'17"001 - 21

15 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'17"085 - 22

16 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'17"168 - 15

17 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'17"291 - 15

18 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'17"499 - 15

19 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'17"507 - 17

20 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'17"575 - 16