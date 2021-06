Live F1, GP Stiria in diretta: Verstappen, prove di fuga (ma dovrà fare i conti con Hamilton)

Quando un sette volte campione del mondo come Lewis Hamilton si appella alla pioggia per cercare di battere sul circuito di Spielberg il rivale alla conquista del titolo, Max Verstappen, significa che è consapevole che la sua Mercedes sta perdendo colpi rispetto alla Red Bull-Honda. Per la quarta volta, i due grandi protagonisti del Mondiale 2021 si dividono la prima fila ed Hamilton deve pure ringraziare una penalità inflitta a Valtteri Bottas se partirà dalla seconda piazzola. Il finlandese infatti, lo ha battuto in qualifica, ma ha dovuto pagare tre posizioni per un errore commesso venerdì nel 2° turno libero in corsia box. La pioggia che Hamilton spera che arrivi a bagnare le verdi colline della Stiria, mentre scriviamo non si vede, benché le previsioni meteo suggeriscono che proprio verso le 15, l'orario del via della gara, potrebbe fare la sua apparizione.

Verstappen, ancora pole in Austria. Hamilton fa le fusa, ma non graffia: scatta in prima fila

Ma attenzione, non è detto che in caso di pista bagnata, Hamilton e la Mercedes diventino automaticamente le favorite, anzi, Verstappen in quelle condizioni così precarie si è sempre distinto, ma di certo le variabili aumentano e tutto può sempre accadere quando l'asfalto diventa viscido. Tra l'olandese della Red Bull e l'inglese della Mercedes ci passano 12 punti, 131 contro 119, e il sette volte iridato deve cercare di contenere un eventuale allungo del rivale. Entrambi dovranno fare attenzione, nei primi giri, ad uno scatenato Lando Norris, che partirà con la McLaren-Mercedes dalla terza posizione e anche a Sergio Perez, con la seconda Red Bull. Il messicano ancora non riesce ad essere incisivo in qualifica, ma in gara è sempre molto tosto. La Ferrari parte settima con Charles Leclerc e dopo la debacle nel GP di Francia, con entrambe le Rosse fuori dai punti, si cerca di piazzare sia il monegasco sia Carlos Sainz, che scatta da 12esimo, nella top 10. Ma non sarà facile.