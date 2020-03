Kia, “Grande Slam” in Usa per il maxi Suv Telluride. Vince i tre premi più prestigiosi della stampa specializzata

ROMA – La Kia Telluride, il Suv extralarge del costruttore coreano, ha centrato il “Grande Slam” automobilistico nel Nord America, la cosiddetta "Triple Crown". È diventato il primo modello del segmento degli Sport Utility Vehicle ad ottenere tutti e tre i più prestigiosi premi assegnati dalla stampa specializzata "locale": il North American Utility Vehicle pf the Year 2020, il MotoTrend Suv of the Year e Car and Driver 10 Best.

La Telluride è uno dei quattro modelli sui cui è articolata l'offerta planetaria di Kia nel segmento dei Suv. Come la Seltos, la Telluride non viene distribuita in Europa dove vengono invece commercializzate la Sportage (ne è appena stata presentata la quarta generazione) e la Stonic. Misura poco più di 5 metri di lunghezza ed è a listino a 7 o 8 posti. Il generoso Suv è in vendita sul mercato americano dagli inizi del 2019 ed è già stato targato in oltre 70.000 esemplari.

La domanda supera la richiesta: del resto il modello è stato concepito, disegnato e sviluppato negli Stati Uniti dove viene anche prodotto, cioè nel sito di West Point, in Georgia. La Telluride è diventato il primo modello fabbricato da Kia esportato dagli USA. Il Suv è risultato uno degli 8 veicoli fra i 21 selezionati nell'ambito degli “All-Star” americani riservato al mondo dell'auto sulla base dei verdetti delle principali pubblicazione di settore.

«È un onore per il marchio Kia che la Telluride sia stata nominata tra i modelli All-Star – ha commentato Micheal Cole, presidente di Kia America e già responsabile delle operazioni in Europa – Il nostro Suv prosegue così la sua corsa nella raccolta di importanti riconoscimenti». «Si tratta di un'ulteriore conferma che il nostro Suv a otto posti mantiene le promesse fatte ai clienti su design, qualità ed ingegneria di livello mondiale».