"Grazie ai sanitari", la Slow Drive regala il noleggio di un'auto classica per il matrimonio a medici e infermieri

PADENGHE SUL GARDA - «Stanno facendo qualcosa di incredibile», dice il parmigiano Federico Randazzo, 47 anni appena compiuti titolare della Slow Drive a proposito di medici, infermieri e personale ospedaliero in "prima linea" da settimane per fronteggiare il coronavirus. Per questo, in occasione dei 15 anni di attività, assieme ai suoi soci ha deciso di offrire il noleggio gratuito di un'auto classica al personale sanitario che convolerà a nozze nel 2020 e nel 2021. L'azienda, che ha il suo quartier generale sul lago di Garda, dispone di oltre 50 vetture d'epoca.

La ditta è specializzata nel noleggio di vetture classiche senza conducente e conta diverse sedi, concentrate per lo più nel Nord Italia, tra Savona Padova, Verona, Torino, Parma, il lago di Como e Firenze. La diffusione della pandemia ha congelato ogni attività con «scarse prospettive per il 2020, visto che quello turistico è uno dei settori più minati e compromessi», si legge in una nota della Slow Drive. Non disponendo di grandi risorse, Randazzo ed i suoi soci hanno messo in moto un'iniziativa con la quale vogliono ringraziare il personale sanitario che «si sta adoperando alacremente per la salute delle persone».

«L'azienda ha deciso di donare quello che sa fare meglio e regalare, in un momento così duro anche dal punto di vista psicologico, un sorriso e il “vento nei capelli”, quando finalmente ci si potrà liberare di mascherine e dispositivi di sicurezza», conferma la Slow Drive. Il regalo di nozze (spese accessorie escluse, come gli eventuali costi di trasporto per chi non dovesse ritirare personalmente la vettura) è compreso fra i 200 ed i 600 euro, a seconda del modello scelto. Fra gli oltre cinquanta modelli d'epoca, la Slow Drive offre la possibilità di sognare con modelli come la Alfa Romeo spider, ovvero la celebre Duetto resa famosa dal film “Il laureato”, o come le macchine della “Dolce Vita”, ossia la Giulietta Spider e la Triumph TR3.

Tra le altre, ci sono anche la Fiat 500 con tettuccio apribile, la Lancia Flavia convertibile, la Fiat 1500 cabrio, il Maggiolino decappottabile, la Mini Cooper (l'ultima prima del passaggio del marchio a Bmw) e la Ford Mustang.