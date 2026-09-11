Grosso (Byd Italia): «Continuiamo a crescere, l'obiettivo è 100.000 unità. Siamo siamo già sopra il 3% di quota»

«Byd è in sostanza uno dei brand che cresce di più sia rispetto all'anno scorso sia rispetto a quando è entrata sul mercato. Quest'anno puntiamo ad aumentare il nostro car park, siamo già a 70.000 unità, mentre l'anno scorso l'obiettivo era 25.000. Stiamo cercando di crescere in maniera organica con tutti i brand e il prossimo obiettivo sarà arrivare a 100.000 unità, che è una soglia di visibilità molto alta». Lo ha detto Alessandro Grosso, country manager di Byd Italia, al Salone Auto Torino.

«Abbiamo più che raddoppiato la quota dell'anno scorso, che era dell'1,5%. Ora siamo già sopra il 3%, per l'intero anno dobbiamo cercare di consolidare il 3%, ma cercare anche di fare di più" ha spiegato Grosso. «Per il 2027 l'obiettivo è stare stabilmente nella Top 10, ma iniziare a guardare alla Top 5. E' una sfida importante». Per quanto riguarda l'insediamento produttivo in Europa Grosso ha confermato che «l'Ungheria partirà entro l'anno come da comunicazione e si sta guardando anche ad altro». «Abbiamo investimenti importanti pari a 20 miliardi per l'Europa».