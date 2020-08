Trenitalia per l'estate: 50 le frecce straordinarie per l'esodo

(Teleborsa) - Un'estate torrida - segnata dalle restrizioni per cercare di contenere la diffusione del virus che ancora non ha lasciato il nostro Paese - che però non cede il passo al pessimismo ma anzi continua a regalare belle novità a viaggiatori e turisti che vogliono concedersi una pausa sotto il segno della sicurezza: altri 14 treni AV straordinari si aggiungono, tra la fine di agosto e gli inizi di settembre, sulla rotta Milano-Reggio Calabria, a testimonianza di una domanda in forte crescita.

E' quanto riporta Fsnews.it segnalando che salgono così a 50 le Frecce in più lanciate, nelle ultime settimane, dall'arco di Trenitalia (società del Gruppo FS Italiane), rispetto alla programmazione ordinaria prevista dall'orario estivo.

Questa è, senza dubbio, l'estate che incorona il turismo di prossimità per riscoprire l'immenso patrimonio del nostro Paese. Proprio in quest'ottica le 50 corse straordinarie di Frecciarossa e Frecciargento da e per il Sud Italia toccano le principali località turistiche e balneari di Campania, Calabria e Puglia come Napoli, Salerno, Agropoli, Vallo della Lucania, Maratea, Sapri, Scalea, Paola, Lamezia Terme.

I Frecciarossa aggiuntivi da Milano a Reggio Calabria circolano dal 30 agosto al 5 settembre, mentre dall'hub reggino a quello milanese dal 31 agosto al 6 settembre.

Una bella novità che, oltre a fare felici turisti e amanti del mare calabrese, si aggiunge ai quattro treni regionali in più che la domenica, sempre fino al 6 settembre, raggiungono da Reggio Calabria la Costa Ionica.