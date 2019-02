Gruppo PSA inizierà i test sulla guida autonoma in Cina

ROMA - Il Gruppo PSA compie un altro importantissimo passo nel percorso che porterà la mobilità verso la guida completamente autonoma ricevendo l'autorizzazione ad iniziare i primi test su strade aperte in Cina. Parliamo di un primato importante per il gruppo, che in tal modo attesta la posizione di leader nel campo dello sviluppo dei veicoli autonomi e connessi e rafforza l’impegno sul mercato cinese. Nello specifico, la sfida consiste nell’integrare la tecnologia di Groupe PSA nell’ecosistema cinese tenendo conto delle differenze legate all’ambiente, alle infrastrutture, ai sistemi di geolocalizzazione e ai comportamenti degli utenti.

D'altronde Groupe PSA è il primo costruttore automobilistico ad avere testato la vettura a guida autonoma su strade aperte in Francia, a partire da luglio 2015, e il primo ad avere ottenuto le autorizzazioni per effettuare delle sperimentazioni in modo autonomo con conducenti « non esperti », in marzo 2017. «Ottenere l’autorizzazione che permette di testare la guida autonoma su strade aperte in Cina è una pietra miliare per Groupe PSA, sapendo che la Cina è il primo mercato automobilistico del mondo e sta vivendo un boom nello sviluppo della tecnologia della guida autonoma.

E’ una svolta importante per in nostro programma AVA « Autonomous Vehicle for All », che punta a rendere disponibili per tutti i clienti veicoli a guida autonoma, sicuri e intuitivi. E’ anche un nuovo punto di partenza, dal quale continueremo a far beneficiare i nostri clienti delle nostre tecnologie più avanzate.», ha dichiarato Carla Gohin, Direttrice dell’Innovazione di Groupe PSA.