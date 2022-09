Gruppo Renault, a Parigi con 6 anteprime mondiali. Renault, Dacia e Alpine protagonisti al Mondial de l’Auto 2022

PARIGI - I brand del Gruppo Renault sono al lavoro per ben figurare tra le mura amiche del Salone di Parigi, che riaprirà i battenti ad ottobre dopo una lunga pausa e con una formula rinnovata. Saranno ben sei le anteprime mondiali, presentate dai brand Renault, Dacia, Alpine e Mobilize. Renault svelerà la reinterpretazione di uno dei suoi modelli iconici, la Renault 4, ma anche il primo Kangoo E-Tech Electric dedicato alle famiglie. Per concludere l’anno di celebrazione del 50ø anniversario della Renault 5, il pubblico potrà scoprire una showcar sportiva fuori dagli schemi. Saranno presenti anche i modelli con cui la Losanga intende riconquistare il segmento C, ovvero Nuova Mégane E-Tech Electric e Nuovo Austral E-Tech Hybrid, presentati al pubblico per la prima volta.

Al Salone dell’ Auto di Parigi, Dacia presenterà la fase finale della trasformazione della sua visual identity. Sarà l’atto finale del processo di cambiamento iniziato a metà 2021, che a Parigi sarà esteso a tutta la gamma. Da Alpine, invece, arriverà una concept-car inedita. Accanto alle sue ultimissime novità e alla Formula 1, il brand sportivo presenterà in anteprima mondiale una nuova concept-car, probabilmente elettrica. Non mancheranno offerte dedicate alla nuove mobilità. Mobilize presenterà la sua visione della mobilità urbana con i suoi futuri veicoli e concept-car, in particolare, con Mobilize Duo, progettata per il car-sharing, ma disponibile anche per tutti su abbonamento.