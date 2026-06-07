Guida autonoma sempre più vicina anche in Italia, startup del Politecnico di Milano avvia test su strada

La guida autonoma potrà essere sempre più una realtà nelle città italiane. Niulinx, startup italiana spin-off del Politecnico di Milano, dedicata allo sviluppo della guida autonoma ha ottenuto l'autorizzazione del ministero dei Trasporti per avviare la sperimentazione di veicoli a guida automatica su strade pubbliche. Il provvedimento consentirà alla startup di portare la propria tecnologia nel contesto reale del traffico quotidiano. I test si svolgeranno in Lombardia, all'interno delle aree urbane dei comuni di Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano (per circa 279 km di infrastrutture) e Brescia (per oltre 635 km). La piattaforma tecnologica scelta è una Fiat 500e, dotata di un'architettura avanzata di sensori, attuatori ridondanti e unità di calcolo ad alte prestazioni.

Per garantire trasparenza e serenità dei cittadini e degli utenti della strada, spiega la società in una nota, la sperimentazione su strada pubblica è stata preceduta da una lunga validazione in ambienti simulati e in pista chiusa, e seguirà criteri operativi estremamente rigidi. Come supervisori costantemente a bordo, il veicolo quindi non opererà mai in totale isolamento. Ogni sessione sarà presidiata da un team di operatori certificati, pronti a intervenire tempestivamente sui comandi in qualsiasi momento sia a bordo (safety driver) sia da remoto attraverso una sala di controllo. Inoltre ci saranno velocità ridotta e perimetri definiti, con una velocità massima limitata a 30 km/h. Sul fronte della sicurezza l'auto, in caso di situazioni non gestibili o anomalie, è progettata per portarsi autonomamente e immediatamente in una condizione di arresto, senza dipendere dall'azione del conducente.

«Questa è guida autonoma che opera nel mondo reale, in condizioni reali, su strade reali, con un safety driver a bordo. Per anni, in Europa, la mobilità autonoma è stata discussa quasi soltanto come una possibilità futura - spiega Luca Foresti, ceo di Niulinx -. Oggi, per noi, diventa una realtà operativa. Restano molte sfide davanti ma oggi segna una pietra miliare: l'Europa inizia a muoversi verso la mobilità autonoma. E così facciamo noi».