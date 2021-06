Guida bus ubriaco e finisce contro le auto in sosta. Autista aveva il tasso alcolico 4 volte oltre limiti di legge

ANCONA - Guida il bus ubriaco e si schianta contro due auto. È successo sabato sera ad Ancona, ma si saputo solo oggi. Protagonista un autista della Conerobus, di 50 anni, a cui è stato riscontrato un tasso alcolico quattro volte superiore al limite, pari a 2,05. Erano quasi le 20 di sabato quando i carabinieri della Compagnia di Ancona, con una pattuglia del Norm, sono intervenuti in via Rismondo, nel quartiere Adriatico. Poco prima un bus urbano era finito contro due vetture in sosta, senza causare feriti. L’autista si era però allontanato dal luogo dell’incidente. I carabinieri lo hanno rintracciato nel deposito dell’azienda di trasporto pubblico e lì lo hanno sottoposto al test dell’alcol che è stato positivi. Il 50enne è stato denunciato alla Procura di Ancona per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente. Al momento dell’incidente a bordo c’era anche un passeggero, rimasto indenne. L’episodio avrà delle conseguenze anche dal punto di vista lavorativo.