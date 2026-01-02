Guida in stato d'ebbrezza, rischio sanzioni più elevato durante le feste. Per i neopatentati c'è tolleranza zero per i primi 3 anni

Durante il periodo natalizio, non ancora concluso, con le grandi tavolate, è facile bere quel bicchiere di troppo che porta ad un tasso alcolemico nel sangue superiore al valore consentito di 0,5 g/l, ed incorrere in sanzioni pesanti alla guida. Per i neopatentati c'è tolleranza zero per i primi 3 anni e, di conseguenza, a loro non è concesso di mettersi al volante nemmeno dopo un solo brindisi alcolico. Tornando ai guidatori più esperti, con un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l le sanzioni sono comprese tra 573 e 2.170 euro ed è prevista la sospensione della patente per un periodo da 3 a 6 mesi. Ma le multe crescono in maniera esponenziale parallelamente con l'aumento della concentrazione di alcol nel sangue e possono arrivare fino a 6.000 euro quando si supera il valore di 1,5 g/l, un quantitativo che comporta anche una detenzione da 6 mesi ad un anno e la sospensione della patente da un minimo di 1 anno fino ad un periodo di 2 anni.

Dallo scorso mese di luglio, inoltre, chi varca la soglia degli 0,8 g/l ed è già stato condannato in via definitiva per aver superato il limite potrebbe essere obbligato a montare l'alcolock, apparecchio che evita l'avviamento del veicolo se la concentrazione di alcol non è pari a zero mg/ml, per i due anni successivi alla sospensione della patente. Un periodo che sale a tre anni se si tocca 1,5 g/l. Il dispositivo comporta una spesa d'istallazione di circa 2.000 euro a carico dell'automobilista. Quindi, qual è il quantitativo di alcol consentito per non correre rischi? Scopriamolo consultando le tabelle con le quantità stimate pubblicate sul sito poliziadistato.it. Per prima cosa occorre precisare che i valori cambiano tra donne ed uomini, variano a seconda del peso corporeo, ma anche in base al tipo di bevanda ingerita e se l'assunzione avviene a stomaco pieno o vuoto. Quindi, una donna di 60 kg bevendo due birre normali da 330 cc con una gradazione alcolica di 5 gradi, arriverebbe a 0,48 g/l, poco sotto il limite consentito, ma sarebbe sufficiente un bicchierino di amaro di 40 cc a 25 gradi per far scattare la sanzione in caso di controllo, visto che andrebbe ad incrementare il quantitativo di alcol di 0,15 g/l arrivando ad un totale di 0,63 g/l. Con due bicchieri di vino da 125 cc, dalla gradazione di 12 gradi, la stessa donna arriverebbe a 0,44 g/l, ma diversi vini hanno una gradazione più elevata e basterebbe un bicchiere leggermente più carico per superare, anche se di poco, il limite consentito.

Un uomo dal peso di 75 kg, invece, potrebbe, in linea teorica, bere 2 birre normali da 330 cc ed un digestivo 40 cc a 30 gradi arrivando ad una soglia di sicurezza di 0,41 g/l; oppure concedersi due birre speciali da 330 cc ad 8 gradi, arrivando a 0,48 g/l, ma occhio alle doppio malto da 10 gradi, ne basterebbero 2 per arrivare a 0,60 g/l. Per quanto riguarda il vino, lo stesso soggetto, sempre in base alle tabelle citate, potrebbe arrivare a 3 bicchieri da 125 cc di una bottiglia da 12 gradi, per una concentrazione di alcol nel sangue di 0,42 g/l, oppure berne 2 per concedersi un bicchierino di superalcolico da 40 cc a 45 gradi a fine pasto per avere un valore teorico di 0,44 g/l. Le indicazioni contenute nelle tabelle sul portale dalla Polizia di Stato possono essere utili per un'autovalutazione di massima, anche se è necessario ricordare che, a parità di quantità di alcol consumate, individui differenti possono registrare variazioni anche notevoli nei livelli di alcolemia, anche in funzione dell'età, della massa corporea, della consuetudine con cui si assume alcol, della presenza di malattie o condizioni psico-fisiche individuali o genetiche e della assunzione di farmaci, anche di uso comune, come l'aspirina.