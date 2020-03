Guida senza patente da 27 anni, denunciato 72enne. Sequestrata anche l'auto, era senza assicurazione

GROSSETO - Da ventisette anni guidava senza la patente di guida. Un uomo di 72 anni è stato fermato dai carabinieri di Cinigiano (Grosseto) a bordo di un'auto mentre percorreva la Provinciale 17. Dal controllo è emerso che l'autovettura era sprovvista di assicurazione ed è stata quindi sequestrata. L'uomo alla guida ha esibito una patente di guida Bulgara che risultava revocata nel 1993. Il 72enne aveva a carico già ripetute infrazioni per guida senza patente e uso di documento falso. L'uomo è stato denunciato per uso di atto falso. Già nel 2018 era stato sanzionato e denunciato dalla polizia municipale di Grosseto per analoghi illeciti, così come nel 2008, 2012 e 2014, sempre per guida senza patente.