Guida senza patente e accumula multe per 27 mila euro. Fermato quattro volte tra il 16 e il 28 marzo dai carabinieri

TORINO - Un 32enne di Castellamonte è stato denunciato quattro volte dai carabinieri della compagnia di Ivrea per guida senza patente, perchè mai conseguita, e ripetutamente multato in quanto a bordo di auto senza assicurazione e con la revisione scaduta. Complessivamente dovrà pagare verbali per 27 mila euro. Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato quattro volte tra il 16 e il 28 marzo, a bordo di due auto diverse che sono state confiscate dai carabinieri.