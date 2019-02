Guida tir in retromarcia e attraversa A1 per recuperare merce. Conducente fermato dalla Polizia Stradale

ROMA - Per recuperare la merce volata via dal suo furgone, ha guidato a retromarcia sulla A/11 e si è fermato a recuperare i pacchi caduti, attraversando l’autostrada e passando pericolosamente tra le macchine e i tir. Protagonista un giovane alla guida di un camion che all’altezza di Montecatini, lasciato suo il mezzo sulla corsia d’emergenza, si è lanciato a piedi in due riprese tra tir e auto per recuperare la merce, riscendo miracolosamente nell’intento senza rimanere investito. La telecamere del Centro operativo di Polizia Stradale della Toscana hanno ripreso tutto e una pattuglia lo ha fermato poco dopo. Sul canale Twitter della Polizia di Stato si possono vedere le immagini.