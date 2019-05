Hamilton regala una Mercedes F1 a un bimbo malato terminale: «È il mio angelo spirituale»

Pochi giorni perima del Gran Premio di Spagna gli aveva mandato un augurio. Ora il piccolo fan, malato terminale, ha ricevuto una serie di regali a sorpresa da Lewis Hamilton. Il campione del mondo di Formula 1 ha rivelato di essere stato ispirato alla vittoria al Gran Premio di Spagna proprio da Harry Shaw, 5 anni, che ha una rara forma di cancro alle ossa e al quale i medici hanno dato una settimana di vita.

Terminally ill Harry Shaw sent @LewisHamilton and @MercedesAMGF1 a good luck message ahead of the Spanish Grand Prix They responded by sending his car and winning trophy to Harry's home 👀 🏆 Harry's fundraising page: https://t.co/cSCVkMSt7F 📷 @PA pic.twitter.com/K0b2oNmMgL — Formula 1 (@F1) 13 maggio 2019

Hamilton ha mostrato il messaggio di Shaw alla Mercedes. E così il cinque volte campione del mondo ha inviato una serie di regali al piccolo tofoso, tra cui una replica della Formula 1 e il trofeo del Gran Premio di Spagna. Come ringraziamento, Harry ha inviato un video dal suo letto d'ospedale. Dopo la gara in Spagna, il pilota ha detto: «Ho ricevuto un grande messaggio da questo giovane ragazzo di nome Harry e lui è diventato il mio angelo spirituale».

«Non potete capire cosa rappresenti questo gesto per mio figlio - ja detto James Shaw, il papà di Harry -: ora crede che Lewis sia il suo migliore amico e per un bimbo tutto ciò è fantastico. In un momento tremendo come questo, abbiamo un motivo per sorridere».