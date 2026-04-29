Harley-Davidson e Jeep insieme: due marchi iconici accomunati da una passione condivisa per la libertà

Harley-Davidson e Jeep uniscono le forze per il 2026 con una nuova partnership europea che mette al centro libertà, avventura ed esplorazione. Il debutto è fissato a Senigallia, dal 30 aprile al 3 maggio, in occasione dell’European Spring Rally, evento che aprirà ufficialmente la stagione motociclistica. La collaborazione porterà i due brand a condividere i principali appuntamenti Harley-Davidson® in Europa, con una presenza congiunta fatta di attivazioni, esperienze e iniziative dedicate alle rispettive community. Un calendario che proseguirà nei mesi successivi toccando alcune delle tappe più importanti, dal Portogallo all’Austria fino all’Italia.

Non si tratta di una prima volta: il rapporto tra i due marchi risale al 2014 e nel tempo ha contribuito a creare un legame solido tra appassionati di moto e di off-road. Community diverse, ma unite da valori comuni e da un forte senso di appartenenza. Durante gli eventi, i partecipanti potranno vivere da vicino questa sinergia, tra esperienze su strada e attività pensate per raccontare uno stile di vita condiviso. Il progetto sarà accompagnato anche da una narrazione digitale, con contenuti sviluppati sui canali social per amplificare la visibilità delle iniziative. Una collaborazione che punta a dare continuità a questo percorso, portando i due brand fianco a fianco lungo tutta la stagione europea, tra eventi, strada e community.