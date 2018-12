Hertz lancia servizio riconoscimento facciale per noleggio. Già attivo in alcuni aeroporti Usa

NEW YORK - Hertz e Clear hanno annunciato il lancio di Hertz Fast Lane powered by Clear, un nuovo servizio che utilizza la biometrica per accelerare il processo di autonoleggio e portare i viaggiatori attraverso il gate di uscita, in strada in 30 secondi, con un risparmio di tempo del 75 per cento.

Con Clear, ai clienti basterà registrarsi una volta, e il servizio sarà attivo in oltre 40 aeroporti e località di tutto il mondo. I soci di Hertz Gold Plus Rewards che si iscrivono a Clear e collegano gli account potranno confermare la propria identità e le prenotazioni di autonoleggio con un solo sguardo o tocco di dita. Hertz Fast Lane powered by Clear rappresenta la prima applicazione della biometria da parte di una società di autonoleggio, ed è la prima volta che la piattaforma di Trusted Identity Clear consente ai soci di dimostrare la propria identità, usando il volto, senza esibire un documento.

La prima Hertz Fast Lane powered è disponibile all'Aeroporto Internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta (ATL) e verrà lanciato in oltre 40 postazioni Hertz aggiuntive, compresi alcuni degli aeroporti più affollati degli Stati Uniti, come l'Aeroporto Internazionale di Los Angeles (LAX), l'Aeroporto Internazionale John F.Kennedy (JFK) e l'Aeroporto Internazionale diSan Francisco (SFO).