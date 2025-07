Hilux GR Sport II, il lato grintoso del pick-up Toyota. Un turbodiesel 2,8 litri mild-hybrid da 204 cv e cambio auto a 6 marce

Forte e grande. Ma non solo. Nell’allestimento speciale GR SPORT II l’Hilux guadagna anche un aspetto più aggressivo e personalizzato, con la griglia anteriore, i parafanghi, gli specchietti retrovisori e le maniglie delle portiere neri, parte dell’anteriore color argento, le molle elicoidali rosse, le sospensioni monotubo colorate, nuovi cerchi in lega da 17”, le vistose pedane laterali.

Posizionata al vertice della gamma, questa versione conserva il motore turbodiesel 2,8 litri mild-hybrid da 204 cv e il cambio automatico a 6 marce, ma si distingue per la carreggiata più larga, per l’aumento dell’angolo di attacco (da 20 a 30 gradi), per l’altezza da terra elevata a 323 mm, e per una serie di accorgimenti che impattano sulla maneggevolezza e sulla stabilità, grazie anche alla riduzione del rollio e a una risposta più precisa dello sterzo. Il sistema di sospensioni è stato rivisto con un incremento di 70 mm della larghezza dei bracci anteriori, l’adozione di una barra antirollio tubolare più leggera e il riposizionamento di molle e ammortizzatori verso l’esterno. Quanto basta per migliorare stabilità e dinamica di guida. E’ migliorata anche l’aerodinamica, grazie alle feritoie nel nuovo paraurti con cornici fendinebbia funzionali. Inoltre è stato introdotto anche uno spoiler sportivo, che integra il “lavoro” della copertura del pianale di carico. E ancora: secondo i tecnici Toyota l’ampia superficie dei nuovi cerchi ruota riduce la resistenza aerodinamica, mentre le razze sottili e ottimizzate riducono il peso della ruota stessa.

L’impronta sportiva dell’Hilux GR SPORT II si riflette anche all’interno dell’abitacolo, dove spiccano dettagli in rosso, come le cinture di sicurezza a contrasto, i pedali in alluminio, i sedili in pelle scamosciata con cuciture argentate, le palette per il cambio al volante. Non mancano i loghi GR dedicati sui sedili e nel display multi-informazioni e strumentazione.

Come per la versione standard, si fa apprezzare il sistema Toyota Smart Connect, completo di schermo da 8’’ a colori con risoluzione HD, che prevede un sistema di navigazione in grado di aggiornarsi in tempo reale. La connettività è semplificata con l’integrazione di Apple CarPlay e Android Auto, mentre l’interazione con la vettura ora è possibile grazie all’assistente vocale Hey Toyota. Inoltre è disponibile un sistema di navigazione integrato, utilizzabile anche in assenza di connessione. I sistemi ADAS di assistenza alla guida sono gli stessi del modello base.