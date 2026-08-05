Hispano Suiza, sulla Carmen Sagrera la tecnologia al servizio del guidatore. L'hypercar spagnola da 1.100 cv e più di 100 sensori

Hispano Suiza utilizza la tecnologia per migliorare la connessione tra auto e guidatore, come avviene sulla terza hypercar della gamma Carmen, la Carmen Sagrera, vettura 100% elettrica, capace di erogare 1.115 CV e 1.160 Nm di coppia e di scattare da 0 a 100 km/h in 2,6 secondi.

Nello specifico, l'Hispano Suiza Driver Dynamics coordina la stabilità, la gestione della coppia, la distribuzione della potenza e le diverse modalità di guida al fine di gestire il comportamento dinamico, l'erogazione, la trazione, la frenata e la sicurezza attiva integrando funzioni quali il controllo di trazione Grip Enhancement System, il controllo di stabilità Active Yaw Modulation, mentre l'Electronic Torque Stabiliser gestisce la rigenerazione dell'energia applicando una coppia negativa in modo indipendente alle ruote posteriori, per migliorare la stabilità, e contribuisce ad aumentare l'autonomia.

L'intervento dell'elettronica della Carmen Sagrera, che sfrutta un software dalla capacità di elaborazione superiore a 200 milioni di istruzioni al secondo, è stato messo a punto con l'obiettivo di offrire al conducente un ampio margine di libertà nella guida. «In Hispano Suiza intendiamo la tecnologia come uno strumento per intensificare il piacere di guida, non per sostituirlo - ha dichiarato Juan Fernández, chief technical officer di Hispano Suiza - il sistema Hispano Suiza Driver Dynamics coordina ogni intervento affinché agisca soltanto quando necessario, in modo preciso, naturale e coerente con il carattere della vettura».