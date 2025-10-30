Honda 0 α, al Salone di Tokyo il terzo modello della serie 100% elettrica e definita da software

La virtù sta nel mezzo anche per Honda che, dopo aver presentato la Saloon e la SUV alla scorsa edizione del CES di Las Vegas, al Japan Mobility Show di Tokyo sta mostrando la α, un altro suv, ma di dimensioni più compatte, che va ad arricchire ulteriormente la Serie 0 composta da modelli elettrici basati su una piattaforma nativa elettrica e definita da software con sistema operativo Asimo OS.

La α – prima lettera dell’alfabeto greco antico, si pronuncia alfa – si inserisce a pieno tra le “0” con uno stile assolutamente personale e riconoscibile e soluzioni estetico-funzionali davvero uniche e futuribili come la calandra sostituita da un display nel quale sono integrati i gruppi ottici, il logo è luminoso e vengono rappresentate alcune informazioni come lo stato di carica e avvisi di sicurezza.

Altrettanto personale ed inconfondibile la coda con il corpo vettura, perfettamente liscio e raccordato nelle superfici, che si inarca verso l’alto e viene tagliato ricavando un piano nel quale sono integrati il lunotto e il gruppo ottico unico che ne percorre praticamente tre quarti del perimetro descrivendo una grande U. Nessuna immagine invece dell’abitacolo, protetto da cristalli scuri.

Honda ha definito questo design artistico e riguarderà 7 modelli attesi tra il 2026 e il 2030. Oltre ai tre già citati, ci sarà anche il van derivato dal concept Space Hub. I modelli della Serie 0 sono chiamati così perché sono stati pensati partendo da un foglio bianco e avranno una scocca realizzata in acciaio stampato a caldo e alluminio stampato a 6.000 tonnellate con la tecnica del gigasting.

Grazie anche a tecniche di incollaggio, rivettaggio e saldatura 3D ad attrito, il numero dei componenti del pianale scenderà da 60 e 5 ricavando più spazio all’interno, maggiore leggerezza e maggiore rigidezza e maggiore integrazione con la batteria le cui caratteristiche sono ignote, ma si sa che sarà realizzata dalla Honda stessa e promette di mantenere un’efficienza del 90% entro 10 anni.

Le “0” sono pronte infine per la guida autonoma di livello 3 e avranno lo sterzo by-wire. Insomma con l’α e gli altri modelli della Serie 0 altre Honda darà una dimostrazione di grande capacità tecnologica e di innovazione del prodotto a 360 gradi. La Saloon e la SUV dovrebbero arrivare sul mercato nel 2026 mentre la α arriverà l’anno successivo, inizialmente solo per Giappone e India.