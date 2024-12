Honda al Ces 2025 con due prototipi della 0 Series. Svelerà anche l'originale sistema operativo OS

In vista dell'introduzione sul mercato globale a partire dal 2026, Honda presenterà al CES 2025 in anteprima mondiale due prototipi della 0 Series. Durante l'evento, che si terrà dal 7 al 10 Gennaio a Las Vegas, la Casa di Tokyo presenterà anche l'originale sistema operativo (OS) per veicoli che intende applicare ai modelli della Honda 0 Series. Al CES andato in scena all'inizio di quest'anno, Honda aveva presentato in anteprima la 0 Series e il suo approccio di sviluppo basato sulle sulle tre parole compatto, leggero e intelligente.

In occasione della prossima edizione, il 7 Gennaio, la presentazione sarà incentrata sul concetto 'Intelligente' e sulla sua applicazione nei prossimi modelli. Oltre all'introduzione dell'originale sistema operativo del veicolo, Honda si concentrerà anche sulle tecnologie di guida automatizzata che saranno implementate sulle vetture della 0 Series, fornendo una panoramica del System on Chip (SoC) che supporterà questi nuovi modelli intesi come veicoli software-defined.