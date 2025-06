Honda, scalata Green: alla Pikes Peak 2025 in gara la sua fuell cell CR V e:FCEV a idrogeno

Scalata green della Pikes Peak con target tempo da record in vista per la per Honda CR V e:FCEV a idrogeno. Il prossimo 22 giugno, l'esperto pilota Dai Yoshihara, in passato vincitore di categoria nella celebre cronoscalata statunitense e due volte campione di formula Drift, porterà infatti al debutto la sport utility a emissioni di vapor acqueo preparata da HRC, in collaborazione con Honda of America Race Team. La vettura della Casa nipponica, al momento acquistabile in leasing solo nello stato della California, sarà la prima auto alimentata a idrogeno ad affrontare le 156 curve del tracciato montano di 12,42 miglia dell'iconica «Race to the Clouds», gareggiando nella categoria «esibizione», senza alcun tipo di modifica al powertrain da 174 Cv e alle pile a combustibile da 27,7 kWh, prodotte negli Stati Uniti, in Michigan, presso il Fuel Cell System Manufacturing.

«La CRV e:FCEV - sottolinea una nota del Costruttore - è assemblata a mano presso l'Honda Performance Manufacturing Center di Marysville, in Ohio, ed è l'unico veicolo elettrico a celle a combustibile per passeggeri prodotto in America, nonché il primo ad abbinare la cella a combustibile a idrogeno con la tecnologia ibrida plug-in. Per la competizione, le uniche modifiche rispetto alla versione di serie sono una sospensione ribassata di 1 pollice, pastiglie dei freni da corsa, cerchi leggeri da 18 pollici e pneumatici 265/45R18 Yokohama Advan A052. HART ha inoltre dotato la CR V e:FCEV di un sedile da corsa e di una gabbia di sicurezza, realizzati su misura nel veicolo dagli ingegneri Honda presso HART e PMC».